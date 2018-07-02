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В России могут ввести экологический налог на табачную продукцию
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В России могут ввести экологический налог на табачную продукцию 

ТВ Центр 1 час назад
Министерство здравоохранения России направило письмо в Министерство природных ресурсов и экологии с предложением ввести экологический налог на табачную продукцию. Об этом сообщает ТАСС.
"Отходы от табачной продукции, действительно, могут представлять опасность как для человека, так и для окружающей среды. Источниками загрязнения являются как сами продукты потребления табака, так и выделяемые компоненты табачного дыма", — рассказали в пресс-службе Минздрава.
Там также отметили, что, по данным экспертов, курение является одной из главных причин возникновения лесных пожаров.
При этом подчеркивается, что конкретного предложения по налоговой ставке ведомство пока не сформулировало.
Ранее стало известно, что Министерство экономического развития считает необходимым введение государственного регулирования альтернативных систем курения, к которым, в частности, относятся электронные сигареты и вейпы. В настоящее время ведется дискуссия о конкретных подходах к этому решению.
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