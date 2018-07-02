В России могут ввести экологический налог на табачную продукцию

"Отходы от табачной продукции, действительно, могут представлять опасность как для человека, так и для окружающей среды. Источниками загрязнения являются как сами продукты потребления табака, так и выделяемые компоненты табачного дыма", — рассказали в пресс-службе Минздрава.

Там также отметили, что, по данным экспертов, курение является одной из главных причин возникновения лесных пожаров.

При этом подчеркивается, что конкретного предложения по налоговой ставке ведомство пока не сформулировало.