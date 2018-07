Американка застрелила жирафа и устроила фотосессию с трупом животного ради лайков

Тесс Томпсон Телли из штата Кентукки отправилась в Африку, чтобы исполнить «мечту всей своей жизни» — убить редкого черного жирафа. Мечту она осуществила, да еще и устроила фотосессию со своей добычей. Вот только вместо восторженных комментариев на женщину свалился целый шквал критики.

Злополучная охота была организована еще год назад, а вскоре после нее Телли выложила фотографии на своей странице в фейсбуке. Но широкую известность кадры получили совсем недавно — их опубликовали африканские СМИ. На снимках Телли позирует на фоне убитого жирафа, улыбается и не скрывает радость от происходящего.

White american savage who is partly a neanderthal comes to Africa and shoot down a very rare black giraffe coutrsey of South Africa stupidity. Her name is Tess Thompson Talley. Please share pic.twitter.com/hSK93DOOaz

«Белый американский дикарь, который, подобно неандертальцу, приезжает в Африку и убивает очень редких жирафов из-за своей глупости. Ее зовут Тесс Томпсон Телли. Пожалуйста, поделитесь».

Пост собрал почти 7 тысяч комментариев. Большинство из них осудили американку, но нашлись и те, кто призвал к ответу правительство африканских стран, разрешающее такой вид туризма.

Their brutality knows no boundaries

«Их жестокость не знает границ».

What a disgusting piece of cowardice sh#t. Beautiful animal dead so f@ckin sad!

«Отвратительный кусок трусливого д***ма. Такое красивое животное мертво, и это грустно!»

But you have to blame the African states for allowing this kind of tourism.

It is simply immoral and wrong.

«Вы должны обвинять африканские государства в разрешении такого вида туризма. Это аморально и неправильно».

Сама женщина подписала снимок так:

«Сегодня сбылись мечты об охоте всей моей жизни! Я долго преследовала этого дикого черного жирафа. Я знала, что это именно он. Ему более 18 лет, и он весил 1814 кг, а это более 900 кг мяса».

Подобная охота — обычное дело в ЮАР, Намибии, Замбии и Зимбабве. После поднявшейся волны негодования Телли попыталась оправдать свой поступок.

«Жираф, на которого я охотилась, был южноафриканским подвидом жирафа. Численность этого подвида увеличивается как раз благодаря усилиям охотников и заповедников. Ведь именно охотники финансируют заповедники. Такие жирафы не редкость, просто они становятся темнее с возрастом».

Телли — заядлая охотница, и жираф далеко не единственная ее жертва.

Телли также заявила, что убитый ею жираф был слишком старым, чтобы размножаться. Более того, он убил трех молодых особей, способных к размножению. И теперь, когда старый агрессивный жираф мертв, численность популяции увеличится.

Кто-то поверил в доводы американки, кто-то нет, но факт остается фактом — фотографироваться с мертвым животным как минимум аморально.