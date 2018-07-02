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Американская охотница убила редкого жирафа и похвасталась добычей в соцсетях
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Американская охотница убила редкого жирафа и похвасталась добычей в соцсетях 

360tv.ru 1 час назад
Американку Тесс Томпсон Таллей раскритиковали в соцсетях за то, что она убила редкого черного жирафа во время своего путешествия в Южную Африку. Об этом сообщил таблоид The Sun.
Тесс похвасталась своей добычей в интернете. Она выложила фото, где позирует на фоне убитого животного. Снимки были сделаны еще год назад. Однако настоящий скандал разразился недавно, после того как издание «Африканский обзор» сделало публикации Томпсон Таллей достоянием общественности.
Запись она подписала так: «Сегодня мои молитвы были услышаны. „Я убила черного жирафа, за которым охотилась долгое время. Я знаю, что это был именно он“.
Также она добавила, что зверю было 18 лет. Он весил более 1814 килограммов, и, убив жирафа, женщина получила 907 килограммов его мяса.
»Белая американская охотница, которая сама не далеко ушла от неандертальцев, прибыла в Африку и убила очень редкого черного жирафа, пользуясь тупой южноафриканской учтивостью. Ее имя Тесс Томпсон Таллей. Пожалуйста, сделайте репост».
Сотни людей раскритиковали охотницу из США.
Один написал: «Она представляет собой грустный пример человека, который живет ради того, чтобы пощекотать себе нервы и убивает также ради собственного удовольствия».
Другой пользователь интернета добавил: «Я не могу представить, что я убиваю кого-то. Оставьте в покое беззащитных животных, которые не могут выстрелить тебе в ответ».
Таллей прокомментировала свой поступок телеканалу Fox News: «Жираф, на которого я охотилась, был южноафриканским подвидом жирафа. Количество этих особей увеличивается, частично и благодаря охотникам». Она отметила, что животное было очень старым. Кроме того, Таллей сказала, что понимает тех, для кого это выглядело ужасно. Однако для нее убийство животного — часть охоты.
Исполняющего обязанности директора государственного казенного учреждения Курганской области «Экофонд» уволили за то, что он разрешал отстреливать животных на заповедных территориях. В частности, мужчина позволял охотиться на пушных и копытных животных.
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