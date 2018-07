«Витесс» Слуцкого арендовал защитника у «Челси»

Защитник «Челси» Джейк Кларк-Солтер присоединился к «Витессу» на правах аренды. 20-летний игрок проведёт в команде Леонида Слуцкого один сезон.

Несмотря на юный возраст, Кларк-Солтер успел дебютировать в Премьер-лиге, сыграл более десятка матчей в Чемпионшипе и Лиге один, 30 встреч во второй Премьер-лиге, а также 18 — в Юношеской лиге УЕФА.

DEAL DONE: 20-year old Chelsea defender Jake Clarke-Salter has joined Vitesse Arnhem on a season-long loan. (Source: @MijnVitesse) pic.twitter.com/WOEtqOTU8f

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 2 июля 2018 г.