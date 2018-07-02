Сергей Воротынцев: Командная работа гарантирует отличный результат

Главный неонатолог Курской области и заместитель главного врача по педиатрической помощи ОБУЗ ОПЦ вводит американскую систему работы отделения, которая позволит снизить детскую смертность в регионе.

Вы из семьи известных врачей, любовь к медицине передалась с молоком матери или все же не было другого выбора?

Это скорее передалось. Я рос среди докторов: мама и папа, бабушка и дедушка, тетя и дядя, окружение родителей. Все домашние разговоры были только о медицине, и в классе четвертом, когда уже было осознание себя, я четко знал, что моя дорога лежит только в один университет. Помню, школьные окна выходили как раз на медицинский институт, сидел на уроках и думал, скорее бы туда. У меня всегда были проблемы с точными науками, но учителя говорили: «Ну, в принципе понять можно, все равно доктором будешь».

Вам легче от того, что вся семья в медицине?

Как сказать. Еще обучаясь в институте, преподаватели недоуменно спрашивали: «Как ты с такими родителями можешь чего-то не знать?». Это всегда заставляло держать высокую планку. Когда семья известна, то и к ребенку заранее отношение специфическое. Ни для кого не секрет, как часто говорят: «Все понятно, родители врачи, поэтому и пробился». Я не стал исключением. Некоторые относились ко мне предвзято, но это подстегивало много и внимательно работать, доказывая, что если бы я был из другой семьи, то все равно стал бы хорошим врачом.

Почему выбрали именно неонатологию?

За время учебы в институте я понял, что мне нравится работать с детьми. Тогда я и не думал о новорожденных, предполагалась педиатрия. По окончании медицинского пошел в ординатуру по этому профилю, но, как говорится, все в жизни не случайно. Во время практики работал в Центральной районной больнице. Почти в первое мое дежурство родился тяжелый ребенок, и для меня это был огромный стресс. Я не знал, как ему помочь и что делать. Бросился читать литературу по неонатологии, пытаться, и все закончилось удачно. Чувствовал себя тогда как герой рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача». Эта ситуация стала толчком. Я захотел быть неонатологом. После ординатуры работал в детской больнице № 2, в отделении патологии новорожденных, и уже там начал плотно заниматься этой специальностью.

Вы уже шесть лет работаете в ОПЦ. Чем работа там отличается от работы в детской больнице № 2?

Перинатальный центр — самое современное лечебное учреждение в нашем городе. Когда я работал во второй детской больнице, у нас не было необходимой аппаратуры и возможностей профессиональной диагностики, которая появилась в ОПЦ. До 2012 года в Российской Федерации не было большого опыта по выхаживанию глубоко недоношенных детей, а с двенадцатого года, благодаря организации перинатальных центров, мы стали заниматься детьми от пятисот граммов и от двадцати двух недель беременности. На сегодняшний день вес самого маленького спасенного нами ребенка — четыреста пятьдесят граммов. И с ним все в порядке, живет, растет, уже пять лет девочке. С появлением больницы такого масштаба появились новые методики и подходы к лечению, но современное, качественное оборудование — это еще не залог успешного результата. Лечат люди, поэтому надо было внимательно подобрать команду. И наш главный врач Валентина Ивановна Крестинина не ошиблась ни в одном человеке.

Вы собираетесь провести ряд изменений в своем отделении, ориентируясь на американскую систему. В чем она заключается и как будете ее внедрять?

Основа — командная работа. Совместно с профессором кафедры анестезиологии и реаниматологии Верой Алексеевной Сергеевой , которая пробыла на практике в США семь месяцев, мы планируем изменить подход к работе всей неонатальной службы. Сегодня главная проблема — большое количество тяжелобольных детей, требующих реанимационной помощи. Наша реанимация рассчитана на двенадцать коек, но зачастую она перегружена, и необходимо расширить это отделение. Мы хотим увеличить его практически в два раза. Одна из важнейших задумок — совместные обходы и обсуждения тяжелых случаев несколько раз в день. Это сложная задача из-за постоянных поступлений и родов, но это обязательно надо делать. Только работая вместе, плотно взаимодействуя, можно достичь отличных результатов.

Наверняка вас много благодарят, какие подарки вам особенно запомнились?

Однажды папа одной моей пациентки, служивший в пожарной части, отблагодарил меня большим пакетом с носками цвета хаки сорок шестого размера и отбеливателем. Надо сказать, нога у меня сорок второго размера, но это не суть, видимо, что было самого дорогого, то и отдал. Моя супруга Наталья еще тогда сказала: «Как же ты выглядишь на работе, что тебе дарят носки и отбеливатель?».

А казусы в работе случаются?

Да каждый день. Медицина — это часть жизни, в ней есть и грустные стороны и веселые. Как-то в детскую больницу № 2 нам привезли пациента, в сопровождающей бумаге было написано: «Укус незнакомого ежика». Еще был случай, анестезиологи, собираясь на операцию, позвонили в хирургическое отделение со словами: «Пусть девочки моются, мы скоро поднимемся». Но выяснилось, что ошиблись номером, и реакция на другом конце провода содержала ненормативную лексику.

А еще важно знать, что отец Сергея, Геннадий Федорович Воротынцев — «Заслуженный врач РФ», а мать, Наталья Сергеевна Воротынцева — профессор и заведующая кафедрой лучевой диагностики. В 2015 году Курская область показала один из самых низких уровней детской смертности по России. Сергей награжден двумя Почетными грамотами Министерства здравоохранения России . Надеется, что сын Георгий продолжит семейное дело.

Текст: Полина Воротынцева.

Фото: Виталий Самофалов.