Жителей Старого Крюково приглашают принять участие в конкурсе палисадников

Народный конкурс объявлен 20 мая. Продолжается приём заявок, итоги будут подводиться 20 августа 2018 года. Конкурс призван поддержать инициативу и творчество местных садоводов-любителей, улучшить придомовую территорию в районе Старое Крюково.

Муниципальные депутаты пригласили к участию в конкурсе не только местных жителей, но и предприятия, организации. В День города, на праздничных площадках районов победители и участники конкурса будут отмечены почётными грамотами.

Заявки принимаются в корпусе 828, на 1-ом этаже или по электронной почте. В заявлении нужно указать личные данные устроителя цветника, номер телефона и адрес, где располагается палисадник.

Вопросы можно задать по телефону: 8 (499) 710-44-44