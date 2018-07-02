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Жителей Старого Крюково приглашают принять участие в конкурсе палисадников
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Жителей Старого Крюково приглашают принять участие в конкурсе палисадников 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Народный конкурс объявлен 20 мая. Продолжается приём заявок, итоги будут подводиться 20 августа 2018 года. Конкурс призван поддержать инициативу и творчество местных садоводов-любителей, улучшить придомовую территорию в районе Старое Крюково.
Муниципальные депутаты пригласили к участию в конкурсе не только местных жителей, но и предприятия, организации. В День города, на праздничных площадках районов победители и участники конкурса будут отмечены почётными грамотами.
Заявки принимаются в корпусе 828, на 1-ом этаже или по электронной почте. В заявлении нужно указать личные данные устроителя цветника, номер телефона и адрес, где располагается палисадник.
Вопросы можно задать по телефону: 8 (499) 710-44-44
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