Понарошку: что на самом деле это значит

Наречие «понарошку» сегодня чаще всего употребляется детьми. Разыгрывая какие-либо ситуации, они уговариваются, что все это будет происходить понарошку, то есть не по-настоящему. Как же появилось это слово? И что оно означало раньше?

Нарочно

Даже те, кто не являются специалистами в области русского языка, наверняка сразу скажут, что наречие «понарошку» произошло от слова «нарочно» с помощью приставки –по, и будут абсолютно правы. В этимологическом словаре Л. Н. Успенского указано, что сделать что-то «нарочно» означает совершить это что-то «намеренно», «с какой-то целью».

Кстати, прилагательное «нарочный» когда-то было существительным. Так называли гонца, курьера или иного человека (служащего), направленного на какое-либо задание. Об этом писал и известный советский лингвист Д. Н. Ушаков. Как бы то ни было, наречие «нарочно» в свою очередь образовалось от другого старого слова «нарок».

Нарок

В современной речи «нарок» почти не используется, а между тем когда-то наши предки даже слагали пословицы и поговорки с этим словом. Авторы «Большого словаря русских поговорок» В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитина в числе прочих приводят такой пример: «Нарок бы тебя изнырял!», что следует понимать как выражение негодования. В этом случае «нарок» выступает в качестве «проклятия». Однако были у данного существительного и другие значения.

«Словарь древнерусского языка» (XI-XIV вв.) гласит, что «нарок» использовался вместо сегодняшних существительных «название», «наименование» (отсюда, кстати, глагол «нарекать»), а также так именовали границу и цель (намерение). Если взять последнее значение слова, то разбор слова «нарок» объясняет именно данный его смысл: «на-рок», где рок — это судьба.

Первоначальный смысл

Получается, что наречие «понарошку» состоит из 3-х частей: приставок –по и –на, а также существительного «рок». Приставка –по в данном случае выполняет функцию замены прилагательного «подобный» («похожий»). Именно таким образом и появилось слово «понарошку», буквально обозначающее «похожий на» настоящую «судьбу» (то есть «подобный реальной жизни»). Выходит, что изначальный смысл наречия практически остался неизменен.