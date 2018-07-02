Ещё
Понарошку: что на самом деле это значит
Далее:
Читайте также:
Ещё

Понарошку: что на самом деле это значит 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Наречие «понарошку» сегодня чаще всего употребляется детьми. Разыгрывая какие-либо ситуации, они уговариваются, что все это будет происходить понарошку, то есть не по-настоящему. Как же появилось это слово? И что оно означало раньше?
Нарочно
Даже те, кто не являются специалистами в области русского языка, наверняка сразу скажут, что наречие «понарошку» произошло от слова «нарочно» с помощью приставки –по, и будут абсолютно правы. В этимологическом словаре Л. Н. Успенского указано, что сделать что-то «нарочно» означает совершить это что-то «намеренно», «с какой-то целью».
Кстати, прилагательное «нарочный» когда-то было существительным. Так называли гонца, курьера или иного человека (служащего), направленного на какое-либо задание. Об этом писал и известный советский лингвист Д. Н. Ушаков. Как бы то ни было, наречие «нарочно» в свою очередь образовалось от другого старого слова «нарок».
Нарок
В современной речи «нарок» почти не используется, а между тем когда-то наши предки даже слагали пословицы и поговорки с этим словом. Авторы «Большого словаря русских поговорок» В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитина в числе прочих приводят такой пример: «Нарок бы тебя изнырял!», что следует понимать как выражение негодования. В этом случае «нарок» выступает в качестве «проклятия». Однако были у данного существительного и другие значения.
«Словарь древнерусского языка» (XI-XIV вв.) гласит, что «нарок» использовался вместо сегодняшних существительных «название», «наименование» (отсюда, кстати, глагол «нарекать»), а также так именовали границу и цель (намерение). Если взять последнее значение слова, то разбор слова «нарок» объясняет именно данный его смысл: «на-рок», где рок — это судьба.
Первоначальный смысл
Получается, что наречие «понарошку» состоит из 3-х частей: приставок –по и –на, а также существительного «рок». Приставка –по в данном случае выполняет функцию замены прилагательного «подобный» («похожий»). Именно таким образом и появилось слово «понарошку», буквально обозначающее «похожий на» настоящую «судьбу» (то есть «подобный реальной жизни»). Выходит, что изначальный смысл наречия практически остался неизменен.
Кириллица: последние новости
Какие грехи не являются смертными Почему русские женщины не пили алкоголь Зачем Иуда поцеловал Христа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото обнаженной Хайди Клум взбудоражило Сеть13
Неожиданный эффект перевернутых бикини41
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол6
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение