Неподалеку от Куркина устроят птичий праздник

Экологический праздник «День птенца» пройдет неподалеку от Куркина, в Алекшкинском лесу, 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

— Участников мероприятия ждут творческие мастер-классы, тематические викторины, на которых можно будет не только проверить свои знания о птицах парка «Тушинский», но и узнать больше о построении гнезд, слетках и правилах поведения на природе. Приглашаем детей от пяти лет и их родителей, — рассказали в пресс-службе учреждения.

Начало праздника — в 11.00, вход свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 557-03-48. (ск)