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Неподалеку от Куркина устроят птичий праздник
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Неподалеку от Куркина устроят птичий праздник 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Экологический праздник «День птенца» пройдет неподалеку от Куркина, в Алекшкинском лесу, 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
— Участников мероприятия ждут творческие мастер-классы, тематические викторины, на которых можно будет не только проверить свои знания о птицах парка «Тушинский», но и узнать больше о построении гнезд, слетках и правилах поведения на природе. Приглашаем детей от пяти лет и их родителей, — рассказали в пресс-службе учреждения.
Начало праздника — в 11.00, вход свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 557-03-48. (ск)
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