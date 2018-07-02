Мосприрода приглашает зеленоградцев на эколого-просветительские мероприятия

На этой неделе в вольерном комплексе «Дом лани» в Зеленограде пройдут интересные познавательные мероприятия для всех желающих. В четверг, 5 июля, сотрудники ГПБУ «Мосприрода» проведут для детей и их родителей увлекательные чтения произведений экологической тематики. Участники познакомятся с творчеством Виктора Астафьева и услышат рассказ писателя «Стрижонок Скрип». Начало в 15.30.

На следующий день, 6 июля, на Никольском проезде состоится экологическая экскурсия-квест «Гостеприимный „Дом лани“. Посетителей ждет подробное знакомство с главными обитателями вольерного комплекса — ланями европейскими в формате познавательного квеста, который начнется в 10 часов утра. Подробности можно узнать по телефону 8 (499) 735-55-56.