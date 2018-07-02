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Приянка Чопра заворожённо смотрела на Ника Джонаса на его концерте: фото
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Приянка Чопра заворожённо смотрела на Ника Джонаса на его концерте: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
Буквально пару дней назад Приянка Чопра вместе со своей семьей и Ником Джонасом отдыхала в Индии, а в минувшие выходные уже оказалась в Бразилии. Поводом для поездки послужил концерт Ника, который актриса ну никак не могла пропустить. Для публичного выхода актриса выбрала бордовый топ и юбку с принтом в индийском стиле. Образ она дополнила серьгами-кольцами и массивными браслетами.
Приянка Чопра
Приянка смотрела на своего бойфренда как завороженная, снимала его на камеру, кричала и аплодировала вместе с многотысячными фанатами. Ее глаза буквально светились от счастья. Кажется, актриса нашла свою настоящую любовь!
Приянка Чопра
Ник Джонас
Приянка Чопра
Ник Джонас
Приянка Чопра
Приянка Чопра
Ник Джонас
Напомним, слухи о романе Приянки Чопры и певца Ника Джоноса, который младше её на 10 лет, появились в начале месяца. Артистов замечали на прогулках, бейсбольном матче, во время свидания на яхте и ужина в ресторане. Несмотря на многочисленные совместные фото, пара продолжает скрывать отношения.
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