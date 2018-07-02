Выступление солиста Президентского оркестра России пройдет в Центре соцобслуживания «Арбат» 

В Территориальном центре социального обслуживания «Арбат» 6 июля пройдет концерт солиста Президентского оркестра России Олега Прокуратова.
— Ко Дню семьи, любви и верности мы решили сделать подарок нашим постоянным посетителям. Выступления Олега Прокуратова пользуются большой популярностью, в зале не остается свободных мест. Репертуар артиста включает в себя композиции известных авторов, — поделилась организатор культурных мероприятий в ТЦСО Илонна Багрий.
Она добавила, что получатели социальных услуг приходят на выступления певца с букетами цветов.
Начало концерта в 13:00. Гостей ждут по адресу: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1.