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Выступление солиста Президентского оркестра России пройдет в Центре соцобслуживания «Арбат»
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Выступление солиста Президентского оркестра России пройдет в Центре соцобслуживания «Арбат» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
В Территориальном центре социального обслуживания «Арбат» 6 июля пройдет концерт солиста Президентского оркестра России Олега Прокуратова.
— Ко Дню семьи, любви и верности мы решили сделать подарок нашим постоянным посетителям. Выступления Олега Прокуратова пользуются большой популярностью, в зале не остается свободных мест. Репертуар артиста включает в себя композиции известных авторов, — поделилась организатор культурных мероприятий в ТЦСО Илонна Багрий.
Она добавила, что получатели социальных услуг приходят на выступления певца с букетами цветов.
Начало концерта в 13:00. Гостей ждут по адресу: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1.
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