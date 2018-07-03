Ещё
Наталья Водянова приняла участие в показе кутюрной коллекции малоизвестного дизайнера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наталья Водянова приняла участие в показе кутюрной коллекции малоизвестного дизайнера 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Мы все привыкли видеть супермодель и филантропа Наталью Водянову на самых лучших шоу в Париже. И если не на подиуме, так в первом ряду. Мы бы не удивились, если модель оказалась на шоу Chanel или Dior, но на показе Celia Kritharioti девушку мы ожидать никак не могли. Марка, создающая кутюрные наряды, является известной в Греции. Владелица бренда и креативный директор по совместительству давно дружит с Натальей и часто привлекает ее к сотрудничеству. Бренд Celia Kritharioti часто работает с лучшими моделями мира. В числе муз бренда: Клаудиа Шиффер, Летиция Каста и многие другие.
Наталья Водянова открыла кутюрное шоу Celia Kritharioti в Париже и была, безусловно, самым лучшим моментом показа. На то, что происходило дальше — лучше не смотреть.
Наталья Водянова
FashionTime: последние новости
Эмили Ратаковски в ультра-открытом бикини Как сейчас выглядит Кира Найтли Пугачева в белом и без белья. Смело!
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини66
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?44
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол8
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа52
Модели с неоднозначной внешностью1
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение