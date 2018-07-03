Наталья Водянова приняла участие в показе кутюрной коллекции малоизвестного дизайнера

Мы все привыкли видеть супермодель и филантропа Наталью Водянову на самых лучших шоу в Париже. И если не на подиуме, так в первом ряду. Мы бы не удивились, если модель оказалась на шоу Chanel или Dior, но на показе Celia Kritharioti девушку мы ожидать никак не могли. Марка, создающая кутюрные наряды, является известной в Греции. Владелица бренда и креативный директор по совместительству давно дружит с Натальей и часто привлекает ее к сотрудничеству. Бренд Celia Kritharioti часто работает с лучшими моделями мира. В числе муз бренда: Клаудиа Шиффер Летиция Каста и многие другие.

Наталья Водянова открыла кутюрное шоу Celia Kritharioti в Париже и была, безусловно, самым лучшим моментом показа. На то, что происходило дальше — лучше не смотреть.

Наталья Водянова