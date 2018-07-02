Сила любви «Во власти стихии»

Любой человек найдет что-то личное в истории о выживании в открытом океане. Сама атмосфера, царящая вокруг, и события, происходящие с героями, затрагивают струны душы, вынимая на поверхность самое сокровенное. Каждый начинает представлять, что бы он сам сделал в подобной ситуации.

Реальная история

Фильм снят на реальных событиях — это история любви двух путешественников, Тами Олдэм Эшкрафт и Ричарда Шарпа, которые оказались вдвоем в открытом океане на своей яхте в эпицентре урагана 1983 года. Судно сильно повредилось и отклонилось от курса, надежды на спасение почти не осталось. Когда шторм стих, Тами обнаружила, что ее возлюбленный ранен и не в состоянии управлять яхтой.

Это история о женщине, о силе духа, целеустремленности и всепобеждающей любви. Девушка понимала, что ей нужно сохранить свою жизнь и в то же время спасти любимого мужчину.

Спустя 10 лет Тами написала книгу, где рассказала, как ей удалось сохранить выдержку и не сломаться в трагическом стечении обстоятельств. Это была работа, на которую девушка потратила 4 года своей жизни.

Однажды книга попала в руки к знаменитым сценаристам Аарону и Джордану Канделла, которые сразу стали ее поклонниками. Именно тогда появилась идея снять фильм про эту историю любви, но Канделлы работали над сценарием другой картины — мультипликационного фильма «Моана». Сюжеты в чем-то схожи, ведь это истории о путешествии, зове моря, истинной любви и борьбе со штормом.

Братья родились на Гавайских островах и все детство провели на побережье, поэтому морская тематика так им близка. Аарон и Джордан хотели показать в картине, как экстремальные условия в открытом океане обнажают истинную человеческую суть, а настояшие чувства вселяют надежду.

Уже позже близнецам-сценаристам удалось познакомиться с Тами Эшкрафт лично и даже получить приглашение в гости на острова Сан-Хуан. Женщина рассказала свою историю вплоть до мельчайших подробностей, поделилась воспоминаниями и фотографиями. Ей хотелось передать, как сильно она любила Ричарда, и что только это чувство помогало ей оставаться в живых и не сойти сума.

Фильм начинается с ненавязчивого знакомства героев, когда юная американка Тами ( Шейлин Вудли ) и англичанин Ричард почти сразу чувствуют родство душ и сближаются. Казалось бы, их счастье должно длиться вечно, молодые люди готовы провести друг с другом всю жизнь, путешествуя по океану и наблюдая закаты невероятной красоты. Сюжет разворачивается постепенно, давая зрителям более глубоко окунуться в мир возлюбленных, чтобы понять силу и природу их чувств друг к другу.

Но неожиданно пара старых знакомых предлагает Ричарду за немалую сумму перегнать их яхту из Таити в Сан-Диего. Не долго думая, он соглашается, отправляясь в это путешествие вместе со своей любимой Тами. Молодые люди и не подозревали, что столкнуться с невыполнимой задачей — побороть сильнейший в истории ураган.

В роковую ночь 13-метровую яхту накрывают гигантские волны, навигация выходит из строя, а судно почти рассыпается на мелкие щепки. Чудом сохраняются небольшие запасы питьевой воды и продовольствия, которые Тами смогла вызволить из-под обломков. Вскоре девушка замечает недалеко от дрейфующей поломанной яхты Ричарда, лежащего на шлюпке с поломанными ребрами и позвоночником. Она перетаскивает его на борт, в этот момент и начинается битва за выживание.

История любви не находит счастливого конца, а встречается на пути с препятствием — кораблекрушением. И только сильное чувство помогает побороть трудные моменты в жизни и не дает сойти сума.

Большую часть картины главная героиня пытается управлять полуразрушенным судном, чтобы привести его к берегу, ухаживая при этом за обездвиженным Ричардом. Только в конце зритель сможет действительно понять, что же происходило с Тами на самом деле, и как ей удалось выжить. После просмотра никому не удастся остаться равнодушным — ведь это просто невозможно.

Командная работа в диких условиях

Картина «Во власти стихии» практически полностью снималась в открытом океане. Не все знают, что режиссер фильма Бальтасар Кормакур — это мореплаватель мирового класса. Он отлично понимает специфику выживания в открытом море и имеет опыт съемок в естественных условиях наедине со стихией. Кормакур известен по таким работам, как «Эверест», «Пучина», «101 Рейкъявик», ему хорошо удается снимать фильмы-катастрофы, погружая зрителя в сюжет с головой.

Картина снималась в течение 49 дней на Фиджи в открытом море, и лишь несколько недель команда провела в закрытых павильонах на кино-студии в Новой Зеландии.

Съемки не всегда велись при благоприятной погоде:

актерам и операторам приходилось работать и в условиях ливней, сильного ветра и волн;

команде пришходилось сталкиваться с неизведанным и проверять себя на прочность;

это уникальный опыт, когда каждый день все меняется, и приходится подстраиваться под настроение океана.

«Часто ломалась аппаратура, выходило из строя оборудование, а утопленных приборов было уже не сосчитать» — смеется Кормакур. Самыми лучшими кадрами, как оказалось, были снятые сцены на лодках в условиях дикой природы. Даже запланированные раскадровки и зарисовки не всегда шли по плану, поскольку океан диктовал свои условия.

Вряд ли кто-то из команды сможет назвать съемки «Во власти стихии» легкой морской прогулкой или безмятежной экскурсией. Это скорее увлекательная и незабываемая, но безумно сложная и трудоемкая работа, в которую были погружены абсолютно все: начиная с ассистентов, заканчивая бригадой операторов, актерами и самой Тами Олдэм Эшкрафт, появившейся на площадке в середине съемочного процесса.

Кормакур признался, что впервые снимает фильм, где главную роль исполняет женщина. Шейлин Вудли идеально подошла на роль Тами, она такая же целеустремленная, независимая, свободолюбивая и предпочитает идти своей дорогой. Каждый раз перед выходом на площадку актриса сверялась с главой из книги, чтобы лучше передать настроения и чувства героини.

«Во власти стихии» (дата выхода 28 июня 2018 года) мог стать отличным пособием по выживанию в экстремальных условиях, если бы не трагичность описанных событий:

героине-вегетарианке приходится переступать через себя и убивать рыбу ради пропитания;

справляться с галлюцинациями;

терпеть сильную жажду, голод и отчаяние.

Это картина про мужество и невероятную волю к жизни маленькой хрупкой девушки, которая выжила благодаря вере и любви.

Сборная Исландии на показе «Во власти стихии»

В связи с последними мировыми событиями и «футбольным» ажиотажем 25 июня был проведен предпремьерный показ фильма «Во власти стихии» в Ростове-на-Дону специально для сборной Исландии. Что примечательно, режиссер картины Бальтасар Кормакур — исландец по происхождению.

Футболисты посмотрели картину в киноцентре «Большой» в оригинальной версии на английском языке, которую предоставила кинопрокатная компания «Волга». Спортсменов вдохновила история героев, способных бросить вызов стихии и показать силу своего духа.