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Воспитанники центра «Ключ» на Яблочкова смогут посетить занятия с родителями
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Воспитанники центра «Ключ» на Яблочкова смогут посетить занятия с родителями 

Управа Бутырского района города Москвы 54 минуты назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Пригласить своих родителей и родственников на бесплатное занятие смогут воспитанники культурно-досугового центра «Ключ». Предложение действует со 2 по 9 июля.
— Акция приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Те, кто уже занимается у нас, смогут подарить своим родственникам бесплатное занятие в центре, выбрав одно из следующих направлений: пилатес, каратэ или изобразительное искусство, — сообщили в центре.
Уточнить наличие мест и записаться можно по телефону 8 (495) 796-19-77.
Напомним, адрес культурно-досугового центра «Ключ» — ул. Яблочкова, д. 16. (вт)
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