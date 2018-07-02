Как правильно установить врезную мойку на кухне

Если рассматривать ремонт с точки зрения того, что он представляет собой масштабный комплекс разнообразных мероприятий, то становится понятно, что в нем существуют как общие положения и универсальные виды работ, так и небольшие нюансы, присущие конкретным помещениям. Порой незнание таких особенностей может очень усложнить жизнь обывателю. А уж если вы принялись за капитальное обустройство столь важного для всей квартиры места, как кухня, то следует заранее изучить многие процессы и технологии. Например, неправильная установка кухонной мойки способна привести к очень быстрому износу столешницы и самого оборудования.

Комплекс работ по монтажу данного кухонного оборудования зависят от его типа.

Существуют три вида мойки:

— накладные;

— врезные;

— подстольные.

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Например, накладные мойки, как правило, отличаются доступной ценой и простотой монтажа. Они устанавливаются на так называемое «подстолье», которое представляет собой специальную тумбу без столешницы. Из минусов следует отметить недостаточную глубину помывочной емкости и вероятное образование зазоров между тумбой и мойкой, в которые будет попадать вода и частички пищевых волокон.

Врезные (встроенные) модели моек располагаются в специальном отверстии столешницы, а сама раковина фиксируется на внутренней ее стороне кронштейнами и прижимами. Данный вид моек относится к более высокому ценовому сегменту, но этот недостаток искупает себя красивым внешним видом, удобством в использовании и отсутствием зазоров, в которых скапливается сырость и возникают споры грибка и плесени.

Подстольные мойки отличаются от остальных моделей тем, что их края устанавливают ниже уровня рабочей поверхности. При помощи тщательной герметизации добиваются того, что в итоге края и столешница образуют «симбиоз», становясь единым целым. Этот вид моек актуален для столешниц из натурального камня, стекла и твердых пород древесины. Конечно, стоимость их высока, но при этом они отличаются длительным сроком эксплуатации, являются весьма надежными, гигиеничными и «тихими» (то есть, характеризуются высоким уровнем шумопоглощения).

При выборе типа мойки ориентируйтесь на имеющийся у вас в наличии кухонный гарнитур: если он состоит из отдельных секций, то имеет смысл установить накладную мойку. Если кухонные модули располагаются под общей столешницей, то встроенная модель окажется более рациональной.

Не забывайте об эргономике: вам должно быть удобно пользоваться мойкой.

После того, как вы приобрели подходящую модель мойки, можно приступать к ее установке.

Процесс монтажа врезной мойки подразумевает несколько этапов:

1. Выбор места для установки мойки на кухне

Существуют несколько простых правил размещения кухонного оборудования:

— мойка должна находиться рядом с рабочей поверхностью;

— не следует размещать ее совсем рядом с газовой плитой, чтобы летящими брызгами не затушить огонь;

— самым лучшим местом станет пространство между двумя рабочими зонами: для черновых работ и готовых блюд;

— вне зависимости от типа мойки, ее передний край нужно располагать на расстоянии 50-100 мм от края столешницы.

2. Подготовка специального инструмента

Для того чтобы работы проводить без спешки и паники, необходимый инструмент нужно подготовить заранее. Вам понадобятся:

— электродрель;

— электролобзик;

— набор отверток;

— пассатижи;

— силиконовый герметик;

— скотч малярный;

— линейка;

— угольник;

— карандаш.

Крепежные элементы, как правило, поставляются в комплекте с самой мойкой. Зачастую прилагаются специальные шаблоны для упрощения процесса монтажа.

3. Нанесение разметки под установку врезной кухонной мойки. Подготовка проема

После того, как вы подготовили все необходимые инструменты, нужно нанести разметку в месте предполагаемой установки мойки, и вырезать под нее отверстие.

Для этого предпринимают следующие действия:

1) шаблон раковины размещают на поверхности столешницы и крепят малярным скотчем, а контур по всему периметру обводят карандашом.

2) Затем отступают 10-15 мм от каждого края и прорисовывают рабочий контур, по которому в дальнейшем будут формировать проем.

3) Берут электродрель и сверло диаметром 10-12 мм. В полученном контуре высверливают отверстие для полотна лобзика.

4) Чтобы избежать при резке повреждения столешницы, по краю намеченной линии следует наклеить малярный скотч.

5) После принятых мер безопасности, лобзиком по намеченному контуру вырезают отверстие под мойку.

6) Края образовавшегося проема необходимо зачистить от опилок при помощи наждачной бумаги.

7) Проем обрабатывается силиконовым герметиком. Это позволит защитить его от попадания влаги.

4. Установка врезной кухонной мойки

Перед тем, как приступить к работам по установке мойки, нужно проверить плотность ее прилегания к столешнице и правильность установки шлангов им смесителя. Если все сделано правильно, то можно приступать к ее монтажу.

1) По краю пропила на внешней стороне столешницы наклеивают двусторонний скотч, он «идет» в комплекте с мойкой. В случае его отсутствия, можно произвести замену на герметик.

2) Мойка устанавливается в полученный проем так, чтобы ее края чрезвычайно плотно прилегали к столешнице.

3) После этого осуществляется крепление мойки изнутри: углы ее притягивают по диагонали, затем делают фиксацию посередине.

4) Теперь можно подключить раковину к системе водоснабжения при помощи шлангов. Между краном и гайкой располагают резиновую прокладку для дополнительного уплотнения.

5) Для подключения мойки к канализации в нижнее отверстие вставляют выпуск сифона, который четко фиксируется на месте. Далее к нему присоединяют трубу, второй конец которой вводят в канализационное отверстие. При большом перепаде диаметра труб приобретают уплотнительную манжетку, которая является специальным переходником.

6) Остатки герметика удаляются.

7) Мойка проверяется на наличие протечек.

Если протечек нет, значит, все работы проведены должным образом, и можно приступать к эксплуатации нового оборудования.