В центре Екатеринбурга откроют храм в древне-византийском стиле: смотрим, каким он будет

В Екатеринбурге готовят к открытию один из храмов Ново-Тихвинского монастыря, который был закрыт на реставрацию с 2007 года. Это храм в честь иконы Божией Матери. Эскизы для его реставрации, на основе которых и был разработан план работ, подготовили сёстры храма.

Он выполнен в классическом древне-византийском стиле.

Здесь создали мраморный иконостас, где сейчас завершается установка икон. Другая ключевая деталь в реставрации — дубовые ставни и стасидии (кресла).

«Работа очень сложная. Мы отдельно вырезали каждый завиток листочка, шлифовали его и красили. Также важно было учесть перепады рисунка, чтобы его не извело со временем», — рассказал резчик по дереву Владимир Ясиновский.

Сёстры надеются, что до конца лета тут будут закончены все работы, и храм снова будет открыт для прихожан.

Давайте прогуляемся по невероятно красивому месту.