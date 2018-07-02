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В центре Екатеринбурга откроют храм в древне-византийском стиле: смотрим, каким он будет
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В центре Екатеринбурга откроют храм в древне-византийском стиле: смотрим, каким он будет 

e1.ru 50 минут назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге готовят к открытию один из храмов Ново-Тихвинского монастыря, который был закрыт на реставрацию с 2007 года. Это храм в честь иконы Божией Матери. Эскизы для его реставрации, на основе которых и был разработан план работ, подготовили сёстры храма.
Он выполнен в классическом древне-византийском стиле.
Здесь создали мраморный иконостас, где сейчас завершается установка икон. Другая ключевая деталь в реставрации — дубовые ставни и стасидии (кресла).
«Работа очень сложная. Мы отдельно вырезали каждый завиток листочка, шлифовали его и красили. Также важно было учесть перепады рисунка, чтобы его не извело со временем», — рассказал резчик по дереву Владимир Ясиновский.
Сёстры надеются, что до конца лета тут будут закончены все работы, и храм снова будет открыт для прихожан.
Давайте прогуляемся по невероятно красивому месту.
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