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В Челябинске бесплатно раздают бургеры после победы сборной России
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В Челябинске бесплатно раздают бургеры после победы сборной России 

Мир24 58 минут назад
Предприниматель Кирилл Кожевников из Челябинска накормил всех любителей футбола бесплатными бургерами, сообщает телеканал «МИР 24».
Причина такой щедрости — всего лишь спор с друзьями. За несколько дней до матча Россия — Испания бизнесмен пообещал два дня кормить людей бесплатно, если подопечные Станислава Черчесова выйдут в 1/4 финала. Похоже, сам Кирилл в сборную не верил. Однако обещание выполнять пришлось.
«Он сам не ожидал такого. Но за свои слова надо отвечать. Он достоин уважения», — сказала знакомая предпринимателя Екатерина Солнцева.
Для получения бургера необходимо было только крикнуть «Россия — чемпион». Бесплатной едой посетители остались довольны. Однако сам Кирилл признался, что больше такого не повторит.
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