Калининградскому хирургу с раком гортани собрали 150 тысяч на голосовой протез

Калининградцы за несколько дней собрали 150 тысяч рублей хирургу Александру Татьянченко, нуждающемуся в замене голосового протеза после удаления гортани, а министр здравоохранения региона пообещал помочь с лечением. Об этом «Клопс» сообщила сестра врача Ирина.

В понедельник, 2 июля, в Мединституте онкологии им. Петрова в Санкт-Петербурге Александру Татьянченко заменили голосовой протез. Процедура прошла без госпитализации.

"Протез заменили под местной анестезией, — рассказала Ирина. — Брат написал, что сидит в коридоре клиники и приходит в себя. Ушивать свищ, который образовался у него между бронхом и пищеводом, в институте не взялись. В рекомендации написали наблюдаться у онколога по месту жительства и заменить голосовой протез через полгода".

Ирина говорит, что за протез Александру выставили счёт в 41 тысячу рублей, хотя ещё в пятницу, 29 июня, называли стоимость 24 тысячи рублей.

"После публикации в «Клопс» мне позвонили из минздрава Калининградской области и сообщили, что министр Александр Кравченко хочет встретиться с братом и помочь ему. Будем признательны, если Саше окажут квалифицированную помощь. Сейчас выставляют огромные счета, в том числе за диагностику. Например, цена ФГС в институте Санкт-Петербурга — восемь тысяч. Приём и консультация специалиста — пять тысяч рублей. При этом как такового лечения нет", — говорит Ирина.

Александр очень благодарен всем, кто помог ему в трудной ситуации. Только местная федерация рукопашного боя, в которой состоит Ирина, перевела на счёт доктора 30 тысяч рублей.

Онкологическое заболевание 55-летнему хирургу-травматологу железнодорожной больницы Калининграда Александру Татьянченко диагностировали в 2016 году. Он перенёс операцию и год лечился. Наступило кратковременное улучшение, а в феврале 2018 года доктору удалили гортань и установили голосовой протез. После операции начались осложнения: нужно было менять протез и ушивать образовавшиеся свищи.