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До анорексии далеко: Кортни Кардашьян обнажила бугристые ягодицы на свидании с бойфрендом
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До анорексии далеко: Кортни Кардашьян обнажила бугристые ягодицы на свидании с бойфрендом 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
39-летнюю звезду реалити Кортни Кардашьян еще недавно подозревали в анорексии, однако новые снимки от папарацци говорят о том, что до истощения красотке далеко.
Фотографы застали Кортни Кардашьян во время отдыха с ее детьми и бойфрендом Юнсом Бенджимой. Пара устроила семейное путешествие на яхте у итальянских берегов. Светло-зеленое мини-бикини не смогло скрыть пышных форм Кортни, в самых округлых местах переходящих в целлюлит.
Сама Кардашьян старается публиковать в Instagram более удачные фото с поездки на Капри.
— так подписывает Кардашьян совместные фото с Бенджимой в stories — любви ее неидеальные формы не помеха.
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Фото:Instagram, East News / Oliver Palombi / MEGA
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