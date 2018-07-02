Фан-зону на площади Минина посетило 400 000 человек

Фан-зону Чемпионата мира по футболу-2018 по состоянию на 2 июля уже посетило 400 000 человек. Ранее предполагалось, что за всё время проведения ЧМ число посетителей фан-зоны в Нижнем Новгороде не превысит 200 000 человек. Такие цифры озвучила на пресс-конференции Екатерина Толокнова, руководитель дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий, подводя промежуточные итоги фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде. «Думаю, ещё 200 000 болельщиков наша фан-зона до конца ЧМ примет», — сообщила Толокнова. В фан-зоне проходят не только трансляции матчей, но и концерты. Например, 7 июля здесь состоятся свадьбы, «жениться» смогут все желающие, а 15 июля, в день закрытия ЧМ, выступит Леонид Агутин

Говоря о мерах безопасности, Екатерина Толокнова заметила, что площадка фан-зоны была разработана при участии всех служб безопасности и отвечает всем современным требованиям. На площадке работает 7 бригад «Скорой помощи» и два стационарных медпункта. Самая частая причина обращений к медикам — ухудшение самочувствия из-за жары.

Многие посетители фан-зоны приходят с детьми, и, согласно требованиям FIFA, на каждого ребёнка надевается браслет с контактными данными родителей, что значительно облегчает процедуру поиска в случае, если ребёнок потерялся. Кроме детей, болельщики нередко теряют вещи и документы.

Толокнова напомнила, что максимальная вместимость фан-зоны на площади Минина не превышает 15 000 человек и обратилась к болельщикам с просьбой прибывать в фан-зону на матчи любимых команд заранее — часа за полтора.

Ранее сообщалось, что 2 и 3 июля фан-зона в Нижнем Новгороде откроется позже обычного — в 15.00.