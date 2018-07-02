Ещё
Фан-зону на площади Минина посетило 400 000 человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фан-зону на площади Минина посетило 400 000 человек 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Фан-зону Чемпионата мира по футболу-2018 по состоянию на 2 июля уже посетило 400 000 человек. Ранее предполагалось, что за всё время проведения ЧМ число посетителей фан-зоны в Нижнем Новгороде не превысит 200 000 человек. Такие цифры озвучила на пресс-конференции Екатерина Толокнова, руководитель дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий, подводя промежуточные итоги фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде. «Думаю, ещё 200 000 болельщиков наша фан-зона до конца ЧМ примет», — сообщила Толокнова. В фан-зоне проходят не только трансляции матчей, но и концерты. Например, 7 июля здесь состоятся свадьбы, «жениться» смогут все желающие, а 15 июля, в день закрытия ЧМ, выступит Леонид Агутин.
Говоря о мерах безопасности, Екатерина Толокнова заметила, что площадка фан-зоны была разработана при участии всех служб безопасности и отвечает всем современным требованиям. На площадке работает 7 бригад «Скорой помощи» и два стационарных медпункта. Самая частая причина обращений к медикам — ухудшение самочувствия из-за жары.
Многие посетители фан-зоны приходят с детьми, и, согласно требованиям FIFA, на каждого ребёнка надевается браслет с контактными данными родителей, что значительно облегчает процедуру поиска в случае, если ребёнок потерялся. Кроме детей, болельщики нередко теряют вещи и документы.
Толокнова напомнила, что максимальная вместимость фан-зоны на площади Минина не превышает 15 000 человек и обратилась к болельщикам с просьбой прибывать в фан-зону на матчи любимых команд заранее — часа за полтора.
Ранее сообщалось, что 2 и 3 июля фан-зона в Нижнем Новгороде откроется позже обычного — в 15.00.
Newsroom24: последние новости
Лекция и практикум «Дизайн — мышление» состоятся в Нижнем Новгороде 16 июля Пропавшие в Нижегородской области дети найдены Нижегородцев приглашают расписать ложки и матрешки под хохлому
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото обнаженной Хайди Клум взбудоражило Сеть29
Неожиданный эффект перевернутых бикини43
Мужчины рассказали про девушек-попрошаек5
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение