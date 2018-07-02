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Два миллиона за звание самой красивой: в Ярославле выберут «Мисс Офис»
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Два миллиона за звание самой красивой: в Ярославле выберут «Мисс Офис» 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Офисных красавиц Ярославля приглашают поучаствовать в конкурсе красоты. Приз главной «Мисс Офис» обещают роскошный — два миллиона рублей.
Финал конкурса в 2017 году
Других участниц тоже не обидят, среди девушек разыграют программы в лучших SPA-центрах, наборы элитных косметических линий, ювелирные украшения, путешествия, гаджеты, дизайнерские наряды.
— По итогам 30-ти региональных кастингов будут отобраны 100 красавиц, которых допустят к интернет-голосованию за выход в финал. Лишь 30 финалисток будут приглашены в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она уедет домой с главным призом, — рассказала организатор конкурса Светлана Бобрикова. — Нам важно, чтобы девушки, прошедшие в финал, помимо внешних данных, талантов и деловых качеств, имели опыт публичных выступлений и могли преодолеть страх сцены. Региональные кастинги как раз дают им такую возможность.
Чтобы стать участницей кастинга в Ярославле нужно только оставить заявку на сайте, прикрепив фотографии. Отбор участниц пройдёт 28 июля в Concert-Hall Кино на Волжской набережной с 17:00.
В прошлом году две красотки из Ярославля вышли в полуфинал конкурса.
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