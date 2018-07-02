Монтаж зеркал: как закрепить зеркало на стене при помощи клеевого состава

Зеркало — тот элемент интерьера, без которого невозможно представить себе ни один дом или квартиру. Однако для того, чтобы надежно закрепить его на поверхности, нужно обладать определенными знаниями и навыками, так как предмет этот весьма хрупкий, и требует аккуратного обращения. Помимо этого, очень важно не спровоцировать повреждение амальгамы на тыльной стороне.

Существуют несколько вариантов монтажа зеркал. Они зависят от разных факторов, которые обязательно необходимо учитывать при выборе конкретного способа установки, начиная от размера и веса зеркала, и заканчивая помещением, в котором предполагается его размещение.

Наиболее распространенными способами монтажа считаются:

— монтаж на цементный раствор;

— монтаж при помощи клеевых составов;

— монтаж на жидкие гвозди;

— монтаж с использованием двустороннего скотча;

— монтаж на метизы и иные виды крепежа.

Установку зеркала на цементный раствор можно осуществить в ванной комнате еще на стадии проведения облицовочных работ.

Для этого потребуется разметить место монтажа в соответствии с размерами выбранного изделия, а затем расположить кафельную плитку так, чтобы все ее грани четко подходили к краю зеркального полотна.

Далее замешивается раствор средней консистенции, который состоит из 4 частей песка и 1 части цемента, с добавлением воды. Его наносят на поверхность стены, а затем сверху прижимают зеркало так, чтобы цементная смесь немного выступила за края.

Излишки смеси удаляются, а зазор заделывается специальной затиркой.

Монтаж на жидкие гвозди или скотч осуществляют, как правило, для зеркал небольшого размера и веса. Плюсы его состоят в том, что крепление объекта можно производить на уже имеющуюся облицовку. Не забывайте учитывать то, что в помещениях с повышенной влажностью нужно использовать только влагостойкие материалы, иначе крепеж потеряет свои свойства.

Скотч следует наносить на всю тыльную сторону зеркала, это придаст дополнительную прочность креплению.

Если вы собираетесь установить зеркало при помощи скотча на керамическую плитку, то ее поверхность необходимо предварительно обезжирить. Затем с нанесенного на заднюю часть зеркального полотна скотча снимается защитная пленка, а само полотно крепко прижимается к стене.

Если поверхность, на которую монтируется зеркало, состоит из гипсокартона, то следует применить жидкие гвозди.

Монтаж зеркала на метизы происходит в том случае, когда в выбранной модели предусмотрены отверстия. Сверлить полотно самостоятельно категорически не рекомендуется.

Для установки вам потребуется просверлить отверстия в стене, установить дюбели и прикрутить изделие декоративными шурупами.

Универсальная схема монтажа крупного зеркала на клеевой состав выглядит следующим образом:

1. Подготовка и разметка стены.

Немаловажным фактором здесь является идеально ровная поверхность стены. Следует заранее позаботиться о том, чтобы место, выбранное под установку зеркала, было тщательно выровнено при помощи плотной штукатурки. Не допускаются трещины и мелкие неровности. Чтобы защитить плоскость от пыли, нужно выполнить грунтовочные работы.

После получения практически идеально ровной поверхности можно приступать к нанесению разметки, которая гарантирует, что стекло будет располагаться на стене без перекосов. Для этого потребуются уровень и отвес. Мелованной нитью отбивается вертикальная линия, по которой будет происходить ориентировка при монтаже. Вместо нити допускается использовать лазерный луч.

2. Выставление нижней точки.

Сначала находится высота, на которой будет расположена нижняя кромка зеркала. Затем подготавливаются соответствующие куски бруса, обычно достаточно бывает двух штук.

Ввиду того, что геометрия комнаты может оказаться не идеальной, следует подготовить специальные пластинки из тонкого пластика (хуже, если они окажутся из металла), которые, в случае необходимости, станут использоваться для «наращивания» подпорок.

3. Подготовка зеркала.

Это очень важный этап, и отнестись к нему следует с особой внимательностью, дабы не допустить повреждения слоя амальгамы или не поцарапать лицевую поверхность зеркала.

Берется ткань, слегка увлажняется. Ею очень аккуратно протирают заднюю сторону зеркала для удаления имеющихся частиц пыли.

После этого ровными рядами с промежутком примерно в 5-15 см (интервал нанесения зависит от площади поверхности стекла) наносятся небольшие порции специального клея для зеркал или жидких гвоздей (обязательно с нейтральным составом, который не разрушит отражающее покрытие). Полотно отставляется в сторону.

4. Подготовка опор.

Как уже упоминалось ранее, очень важно соблюдать геометрию. Чтобы не возник перекос, бруски рекомендуется закрепить на стене при помощи строительного скотча. Делать это нужно оперативно, чтобы не дать засохнуть нанесенному на тыльной стороне зеркала клеевому составу.

5. Монтаж зеркала.

Полностью подготовленное полотно устанавливается на зафиксированные скотчем опоры и плотно прижимается к поверхности стены.

Затем обязательно проверяется правильность его расположения относительно горизонта. Если в каком-либо месте наблюдается перекос, то его следует выровнять путем подкладывания под нижнюю кромку заранее заготовленных пластмассовых пластин.

После выравнивания нужно сделать так, чтобы клеевой состав равномерно распределился между тыльной стороной зеркала и стеной. Для этого берется ветошь, и аккуратными движениями протирается вся лицевая поверхность полотна.

Окончательная «сцепка» зеркала и поверхности, на которой оно располагается, произойдет спустя 48 часов после монтажа. Только после этого можно будет убрать опорные бруски.