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Мастер-класс «Мир компьютеров» прошел в Ховрине
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Мастер-класс «Мир компьютеров» прошел в Ховрине 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В пятницу, 29 июня, в Доме творчества «Ховрино» прошел мастер-класс «Мир компьютеров». Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.
— На мастер-классе ребят познакомили с работой программы Power Point, ее применением при создании презентаций, принципом наложения звуковых файлов, использованием графического редактора Paint. Массу неожиданных открытий смогли сделать маленькие графические дизайнеры и программисты. Занятие получилось очень увлекательным и плодотворным. Ребята сказали, что узнали много нового и теперь точно смогут удивить знаниями своих друзей и родителей, — уточнили в ДТ.
Напомним, Дом творчества «Ховрино» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. (вт)
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