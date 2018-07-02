Мастер-класс «Мир компьютеров» прошел в Ховрине

В пятницу, 29 июня, в Доме творчества «Ховрино» прошел мастер-класс «Мир компьютеров». Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.

— На мастер-классе ребят познакомили с работой программы Power Point, ее применением при создании презентаций, принципом наложения звуковых файлов, использованием графического редактора Paint. Массу неожиданных открытий смогли сделать маленькие графические дизайнеры и программисты. Занятие получилось очень увлекательным и плодотворным. Ребята сказали, что узнали много нового и теперь точно смогут удивить знаниями своих друзей и родителей, — уточнили в ДТ.

Напомним, Дом творчества «Ховрино» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. (вт)