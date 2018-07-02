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Молодожёны под велосипедом: появились фото экстремальной свадьбы ярославцев
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Молодожёны под велосипедом: появились фото экстремальной свадьбы ярославцев 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Велосипедисты поздравили молодожёнов
Ярославцы Николай и Валерия Серовы готовились к свадьбе за семь месяцев. Не не зря — праздник получился необычным и весёлым.
Такой свадебный конкурс для Коли и Валеры стал неожиданностью
— Предложение Валерии я сделал еще в марте прошлого года в Париже, — вспоминает Николай. — А за месяц до свадьбы мы узнали, что в день нашего бракосочетания будет открываться въездная стела. Мы посчитали, что это очень значимое событие для Ярославля и это место обязательно нужно посетить в этот день.
Молодожёны сами давно увлекаются велосипедами
Молодожёны решили ввести новую свадебную традицию — перед загсом они сходили на колесо обозрения, а после — съездили к новой въездной стеле. Тем более, что к излюбленному месту новобрачных — часовне Казанской Богоматери — сейчас не подойти, она закрыта на ремонт.
Жениху и невесте понравилось необычное поздравление
— Изюминкой нашего вечера была поздравление от велосипедистов Ярославля, — рассказала Валерия. — Вечером возле ресторана нас поздравили с Днём рождения семьи велосипедисты. Они устроили выступление по триалу. Неожиданностью стало, что через нас тоже прыгали люди на велосипедах
А ещё Коля и Валера открыли новыую свадебную традицию — ездить на колесо обозрения и к въездной стеле
Николай и Валерия сами увлекаются велосипедами давно. Именно поэтому местные велосипедисты и приехали их поздравить.
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