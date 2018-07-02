Ещё
Главная икона Костромской земли отправляется под Санкт-Петербург
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главная икона Костромской земли отправляется под Санкт-Петербург 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Феодоровская икона отправляется из Костромы в Гатчину, узнал KOSTROMA.TODAY. В Ленинградсую область она прибудет 4 июля.
По информации гатчинской службы новостей, в Гатчине одна из самых почитаемых икон Русской православной церкви пробудет 4 дня. Она будет находиться в Покровском соборе.
Обычно верующие просят у Пресвятой Богородицы о рождении ребенка, легких родах, счастье в браке, о здоровье и избавлении от болезней. Икона, которая постоянно хранится в костромском Богоявленско-Анастасиином монастыре, иногда отправляется в разные уголки страны
Некоторые верующие рассказывают, что после обращения к святыни, в их жизни происходят настоящие чудеса.
Kostroma.Today: последние новости
Аллею новобрачных вместо женихов заполонили злобные псы Костромские голуби и вороны стали нападать и поедать друг друга Жители 11 костромских домов больше месяца будут жить без горячей воды
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото обнаженной Хайди Клум взбудоражило Сеть29
Неожиданный эффект перевернутых бикини42
Мужчины рассказали про девушек-попрошаек5
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение