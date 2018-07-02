Главная икона Костромской земли отправляется под Санкт-Петербург

Феодоровская икона отправляется из Костромы в Гатчину, узнал KOSTROMA.TODAY. В Ленинградсую область она прибудет 4 июля.

По информации гатчинской службы новостей, в Гатчине одна из самых почитаемых икон Русской православной церкви пробудет 4 дня. Она будет находиться в Покровском соборе.

Обычно верующие просят у Пресвятой Богородицы о рождении ребенка, легких родах, счастье в браке, о здоровье и избавлении от болезней. Икона, которая постоянно хранится в костромском Богоявленско-Анастасиином монастыре, иногда отправляется в разные уголки страны

Некоторые верующие рассказывают, что после обращения к святыни, в их жизни происходят настоящие чудеса.