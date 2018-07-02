Автобиографию Дементьева «И все-таки жизнь прекрасна» опубликуют в июле

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости . Автобиографическая книга поэта Андрея Дементьева «И все-таки жизнь прекрасна», включающая воспоминания о ключевых моментах истории страны и выдающихся деятелях культуры, выйдет в июле, сообщили РИА Новости в издательстве «АСТ».

Дементьев скончался на 90-м году жизни за несколько недель до своего юбилея. Его похоронили на Кунцевском кладбище в минувшую пятницу.

"Несмотря на годы, Андрей Дмитриевич был полон творческой энергии… Он активно работал над книгой автобиографической прозы «И все-таки жизнь прекрасна», которая в июле этого года выйдет в издательстве АСТ. В своей последней книге Андрей Дмитриевич искренне рассказывает о своей жизни, касаясь ключевых моментов истории нашей страны, дает яркие портреты известных писателей, художников, артистов, политиков", — рассказали в издательстве.