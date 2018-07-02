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Автобиографию Дементьева «И все-таки жизнь прекрасна» опубликуют в июле
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Автобиографию Дементьева «И все-таки жизнь прекрасна» опубликуют в июле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Автобиографическая книга поэта Андрея Дементьева «И все-таки жизнь прекрасна», включающая воспоминания о ключевых моментах истории страны и выдающихся деятелях культуры, выйдет в июле, сообщили РИА Новости в издательстве «АСТ».
Дементьев скончался на 90-м году жизни за несколько недель до своего юбилея. Его похоронили на Кунцевском кладбище в минувшую пятницу.
"Несмотря на годы, Андрей Дмитриевич был полон творческой энергии… Он активно работал над книгой автобиографической прозы «И все-таки жизнь прекрасна», которая в июле этого года выйдет в издательстве АСТ. В своей последней книге Андрей Дмитриевич искренне рассказывает о своей жизни, касаясь ключевых моментов истории нашей страны, дает яркие портреты известных писателей, художников, артистов, политиков", — рассказали в издательстве.
Дементьев — автор более 50 поэтических сборников и текстов множества песен, среди которых «Лебединая верность», «Аленушка», «Отчий дом», «Баллада о матери», «Яблоки на снегу». Его песни исполняли Людмила Зыкина, Карел Готт, Владимир Мигуля, Валентина Толкунова, Бисер Киров, Валерий Леонтьев, София Ротару, Яак Йоала и другие. В 1981–1992 годах Дементьев возглавлял журнал «Юность».
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