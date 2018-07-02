Японцы съели осьминога-прорицателя, предсказавшего им итоги ЧМ-2018

Гигантский тихоокеанский осьминог Рабиот правильно предсказал результаты всех матчей сборной Японии на Чемпионате мира по футболу против Колумбии, Польши и Сенегала. Но это не спасло беднягу от гибели — его разделали и приготовили в накануне игр в плей-офф, пишет The Daily Mail.

Рабиот исправно «работал» в детском бассейне — он делал свой выбор и всегда оказывался прав. Но несмотря ни на что его постигла участь многих осьминогов в Японии — отправился на стол к любителям морепродуктов. Да что там, сам стал морепродуктом. Все потому, что 51-летний рыбак Кимио Абе, счел, что его бизнес важнее судьбы уникального подводного жителя.

Ранее Пятый канал рассказывал об эрмитажном коте-оракуле Ахилле из Петербурга. Нет, его есть никто не стал — этого пушистика любят и берегут. Даже собственное реалити-шоу запустили коту — за ним можно наблюдать на YouTubе в течение всего Чемпионата мира по футболу. К слову, его дар предсказателя тоже не подводит.