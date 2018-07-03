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В Краснодаре мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку
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В Краснодаре мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: 360tv.ru
41-летний житель Краснодара изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, в полицию с заявлением обратилась 43-летняя мать пострадавшей.
По её словам, насильник — друг семьи — пришёл к ней в гости. Однако её дома не оказалось.
Воспользовавшись недолгим отсутствием матери, мужчина стал приставать к 8-летней девочке, а затем изнасиловал её.
Узнав о случившемся, женщина сразу же обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время его материалы направлены в в региональное Управление СК РФ.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 13-летний школьник стал жертвой сексуального насилия на севере Москвы. Несовершеннолетнего изнасиловали на лестничной площадке.
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