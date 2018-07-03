В Краснодаре мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку

41-летний житель Краснодара изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , в полицию с заявлением обратилась 43-летняя мать пострадавшей.

По её словам, насильник — друг семьи — пришёл к ней в гости. Однако её дома не оказалось.

Воспользовавшись недолгим отсутствием матери, мужчина стал приставать к 8-летней девочке, а затем изнасиловал её.

Узнав о случившемся, женщина сразу же обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время его материалы направлены в в региональное Управление СК РФ

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 13-летний школьник стал жертвой сексуального насилия на севере Москвы. Несовершеннолетнего изнасиловали на лестничной площадке.

Борьба с педофилией: Депутаты приняли в первом чтении проект о пожизненном наказании для педофилов

Происшествие с детьми, последние новости: Магнитогорская школьница умерла, выпив полтора литра джин-тоника