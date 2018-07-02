Команда из Троицка отправится в Крым

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Команда из городского округа Троицк по самбо отправится на спортивные сборы. Информация об этом стала известна 2 июля.

— За это лето команда во второй раз отправится на сборы. Сейчас самбистам предстоит посетить Евпаторию. В Крым отправятся 25 спортсменов от 2001 до 2008 года рождения. В состав команды вошли 22 мальчика и три девочки, — уточнили сотрудники Детско-спортивной школы №2 городского округа Троицк.

Они добавили, что на сборы ребята отправятся 16 июля. В Крыму дети будут до конца месяца. Отметим, что сборы команды Троицка пройдут впервые на территории Евпатории.

Сейчас сборная самбистов находится в Белоруссии.