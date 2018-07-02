Крыльцо на даче — этапы монтажа

Дачный дом немыслим без крыльца. Помимо практической функции, которая заключается в том, что семья имеет возможность собираться вместе на свежем воздухе, общаться, обедать, играть в настольные игры, релаксировать, но при этом находиться в защищенном от атмосферных осадков месте, оно еще выполняет функцию эстетическую. Крыльцо — это «лицо» вашего дома, которое должно быть не только интересным внешне, но и гармонировать с общим дизайном дома, а также представлять собой надежную и удобную конструкцию, сооруженную в соответствии со всеми правилами строительства.

Сделать крыльцо своими руками вполне реальная задача. Это обойдется значительно дешевле, чем если вы обратитесь к сторонним специалистам, так как в данном случае финансовых затрат потребует лишь покупка строительных материалов. При приложении определенных усилий и соблюдении технологий монтажа результат можно получить не хуже, чем у профессионалов.

1 этап: выбор конструкции и материала для крыльца

Без четкого представления о том, какого рода конструкцию вы желаете возвести, нельзя приступать к работам. Чтобы определиться с выбором, необходимо учитывать различные факторы, например, архитектурные особенности здания и общий облик участка.

Если имеющийся дом выполнен из бетона или кирпича, то деревянное крыльцо будет диссонировать с ним. А вот к дому из бруса прекрасно подойдет пристройка из древесины.

Форма крытой площадки тоже может быть любой, ее следует подобрать в соответствии с ландшафтным дизайном вашей территории. Классическая прямоугольная форма — универсальное решение, а вот изысканные округлые или криволинейные сооружения потребуют особой тщательности исполнения.

Так как одним из наиболее распространенных материалов для строительства домов до сих пор остается дерево, то подробно остановимся именно на этом варианте.

2 этап: подготовка строительных материалов и инструмента

Для успешного выполнения поставленной задачи вам понадобятся:

— брус 80х80 мм;

— антисептический раствор для обработки древесины;

— доски;

— уровень;

— рулетка;

— шуруповерт;

— лопата;

— ножовка;

— молоток;

— гвозди;

— саморезы.

3 этап: возведение фундамента

Прочный фундамент — та основа, без которой крыльцо не сможет иметь длительный срок эксплуатации. Лучше всего, конечно, если он закладывается одновременно с общим фундаментом во время строительства дома, однако если этого не произошло, можно сделать его позже.

Тип фундамента зависит от конструкции крыльца: свайный закладывается под деревянную пристройку, причем, в качестве свай выступает брус, а бетонный сооружается соответственно, для кирпичного или бетонного строения.

Строительство свайного фундамента из бруса начинается с разметки участка под крыльцо. В обозначенных местах выкапывают 4-6 ям глубиной от 75 до 85 см. Количество ям зависит от заданной ширины площадки.

2 или 3 сваи нужно расположить на внешней стороне крыльца (по углам и посередине), остальные — на расстоянии 45-55 см от фундамента дома.

Брус (80х80 мм) предварительно обрабатывается специальным антисептическим раствором, который защитит его от гниения и быстрого разрушения, а затем строго вертикально устанавливается в подготовленные углубления. Вертикальность можно проверить при помощи строительного уровня.

После этого ямы засыпаются щебнем или землей, и тщательно утрамбовываются. Для большей надежности можно использовать цементный раствор, это придаст фундаменту дополнительную прочность, но увеличит время строительства на период застывания смеси.

Затем опоры выравниваются по высоте — снова при помощи уровня и рулетки.

4 этап: монтаж деревянного крыльца

Чтобы осуществить укладку площадки, необходимо прикрепить к опорам горизонтальные лаги (ими могут служить толстые доски или брус). Для этого нужно взять ножовку и сделать пропилы, равные по высоте и ширине параметрам лаг, после чего с одного конца закрепить лаги в опорах, а с другого — прикрепить их к стене дома.

Далее при помощи пилы, доски и треугольного лекала необходимо изготовить косоуры (тетиву), на которых будут крепиться ступени лестницы. Лекало поможет определить размер выемок ступеней, его стороны должны соответствовать подступенку (вертикальная часть ступеней) и проступи (горизонтальная часть).

Ширина ступеней обычно составляет 37-45 см, а высота — 15-20 см. Количество ступеней зависит от размеров крыльца.

После всех нужных вам расчетов берется доска, на которой при помощи лекала прорисовывается профиль косоура, который затем выпиливается ножовкой.

Важный момент: один край тетивы нужно обязательно соединить с лагами, установленными на полу крыльца, для чего в ней прорезаются шипы. Для надежности конструкцию можно укрепить металлическими полосами или скобами.

После произведенных манипуляций можно приступать к установке ступеней. Они должны быть сделаны из досок толщиной не менее 50 мм, и быть все одинакового размера.

Для сооружения площадки крыльца берутся доски 50-60 мм толщиной, которые фиксируются на горизонтальных лагах при помощи гвоздей или саморезов. Так как древесина имеет свойство рассыхаться, доски следует устанавливать максимально близко друг к другу.

5 этап: завершение работ

Ваше крыльцо готово. Однако, после окончания его монтажа при желании можно произвести дополнительные действия, а именно: установить перила и соорудить козырек или крышу. Это потребует дополнительных финансовых и временных затрат, но сделает конструкцию более удобной и практичной.