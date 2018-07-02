«За деньги возможно все»: экс-участница «Дома-2» заявила, что Михаил Галустян изменил жене с ней

В Сети появилась скандальная переписка 29-летней Юлии Исаевой с администратором одного из пабликов в Instagram.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Исаева не скрывает, что в последние несколько лет занялась оказанием эскорт-услуг. Недавно она дала интервью по WhatsApp администратору скандального Instagram-аккаунта «Рынок шкур» (скриншоты выложены именно там) и назвала несколько имен тех знаменитых мужчин, которые не так давно воспользовались ее предложением.

Юлия призналась, что некоторое время встречалась с рэпером T-Killah, а затем в течение нескольких ночей виделась с Павлом Буре и… шоуменом Михаилом Галустяном . «За деньги возможно все», — лукаво ответила Исаева на вопрос интервьюера, знает ли она о том, что Михаил давно и, казалось, счастливо женат.

Напомним, звезда Comedy Club женился на Виктории Штефанец в 2007 году и сейчас воспитывает вместе с ней двух очаровательных дочек — 7-летнюю Эстеллу и 6-летнюю Элину. Михаил пока никак не прокомментировал ситуацию с откровенными признаниями Юлии Исаевой.

Фото: Instagram