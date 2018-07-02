Ещё
«За деньги возможно все»: экс-участница «Дома-2» заявила, что Михаил Галустян изменил жене с ней
Далее:
Читайте также:
Ещё

«За деньги возможно все»: экс-участница «Дома-2» заявила, что Михаил Галустян изменил жене с ней 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
В Сети появилась скандальная переписка 29-летней Юлии Исаевой с администратором одного из пабликов в Instagram.
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Исаева не скрывает, что в последние несколько лет занялась оказанием эскорт-услуг. Недавно она дала интервью по WhatsApp администратору скандального Instagram-аккаунта «Рынок шкур» (скриншоты выложены именно там) и назвала несколько имен тех знаменитых мужчин, которые не так давно воспользовались ее предложением.
Юлия призналась, что некоторое время встречалась с рэпером T-Killah, а затем в течение нескольких ночей виделась с Павлом Буре и… шоуменом Михаилом Галустяном. «За деньги возможно все», — лукаво ответила Исаева на вопрос интервьюера, знает ли она о том, что Михаил давно и, казалось, счастливо женат.
Напомним, звезда Comedy Club женился на Виктории Штефанец в 2007 году и сейчас воспитывает вместе с ней двух очаровательных дочек — 7-летнюю Эстеллу и 6-летнюю Элину. Михаил пока никак не прокомментировал ситуацию с откровенными признаниями Юлии Исаевой.
Фото: Instagram
Passion.ru: последние новости
Необычные предпочтения в еде и платья свободного кроя: Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз? «Совсем не изменилась»: Алена Водонаева опубликовала милое детское фото в честь своего 36-летия «Ослепительные богини Олимпа»: поклонники в восторге от фигур Брежневой и ее старшей дочери
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото обнаженной Хайди Клум взбудоражило Сеть29
Неожиданный эффект перевернутых бикини42
Мужчины рассказали про девушек-попрошаек5
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение