Ещё
Орловца, убившего мать, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Орловца, убившего мать, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
23-летнего жителя села Сомово Шаблыкинского района поместили в медицинское учреждение для прохождение комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы.
Мужчину подозревают в нанесении тяжелых травм своей 51-летней матери. 29 июня он был пьян, бил женщину руками и ногами. Мать скончалась на месте расправы. СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Сообщение Орловца, убившего мать, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орле зоозащитники два дня ловили лисенка, которого в подвале приютили кошки «За Сталина!»: в Орле установили вагон военной эпохи Продовольственную корзину Орловщины «подвели» морковь, лук и капуста
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото обнаженной Хайди Клум взбудоражило Сеть29
Неожиданный эффект перевернутых бикини43
Мужчины рассказали про девушек-попрошаек5
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение