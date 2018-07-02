23-летнего жителя села Сомово Шаблыкинского района поместили в медицинское учреждение для прохождение комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы.
Мужчину подозревают в нанесении тяжелых травм своей 51-летней матери. 29 июня он был пьян, бил женщину руками и ногами. Мать скончалась на месте расправы. СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Сообщение Орловца, убившего мать, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу появились сначала на РИА 57.