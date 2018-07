Уроки совершенства. Как женская логика помогает выучить иностранный язык

Мы можем сколько угодно стремиться к абсолютному равенству мужчин и женщин, отрицать наши различия. Но психика и мозг женщин и мужчин все-таки различаются. Кто-то продолжает развиваться вслепую, а кто-то уже пользуется гендерными преимуществами и теми сильными сторонами, которыми нас наградила природа. Какие женские качества, которые при поверхностном подходе кажутся недостатками, на самом деле дают мощные инструменты для обучения?

Эмоциональность

Женщины склонны чаще проявлять эмоции. У них ярко выражена жестикуляция и мимика, что позволяет им проще связывать какие-то понятия и новые знания с эмоциями и впоследствии воспроизводить их. Когда на привычную нам вербальную или визуальную информацию накладываются звуки, запахи, чувства, как приятные, так и неприятные, новые нейронные связи, которые образуются в этот момент, будут прочнее, а знание или навык быстрее усвоится. Фраза, которую вам в сердцах крикнул при прощании ваш бойфренд-француз, не сотрется из вашей памяти даже при усердной работе психоаналитика.

Болтливость

Да, научно установлено, что женщины говорят больше мужчин. Нам проще начать говорить на новом языке и получить больше языковой практики. Как именно это работает: эстроген помогает формированию большего количества соединений между двумя полушариями, а работа одновременно двух полушарий позволяет бегло говорить на новом языке. А чем больше и быстрее мы начинаем говорить на иностранном языке, тем быстрее достигаем успеха в обучении. Либо вы безрезультатно сидите и в сотый раз прокручиваете в голове какое-то языковое правило, либо начинаете говорить с ошибками, а спустя некоторое время просто перестаете их делать.

Внимание к деталям

Порой чрезмерная женская дотошность может раздражать. У женщин сильнее развито периферическое зрение и им легко охватывать и удерживать в голове картинку, нагруженную большим количеством деталей. Об этом пишет автор книги Sex on the Brain: The Biological Differences between Men and Women Дебора Блум. Но говоря о процессе обучения, дотошность превращается во внимательность. Замечая больше деталей, женщинам проще запоминать особенности и исключения из правил в новом для них языке.

Мечтательность

Женщины чаще представляют себе свое будущее. Но на самом деле мечтательность делает их искусными визуализаторами. Они проще запоминают информацию в виде картинки, насыщенной деталями. Например, как вы думаете, у кого больше шансов выучить итальянский, у студентки, которая просто хочет «подтянуть итальянский», или у той, которая мечтает найти мужа-итальянца и переехать жить в солнечную Калабрию?

Интуиция

Интуиция — еще одно преимущество слабого пола. Мы часто слышим, что женщины пользуются интуицией, и это имеет какой-то магический оттенок. Для ученых же интуиция давно перестала быть паранормальным явлением. Интуицию исследуют и определяют как способность замечать и запоминать детали и связи и быстро доставать их из долгосрочной памяти. Исследователь из Кэмбриджского университета Энди Кларк в последнем исследовании определил интуицию, как predicting processive framework (Система обработки данных и прогнозирования — Прим. ред.). Интуиция человека срабатывает моментально, соединяя в сознании похожие паттерны, проще говоря, анализируя схожие ситуации из прошлого с тем, что происходит в данный конкретный момент, и реагирует на них раньше, чем мозг успевает осознать, что происходит. Получается, что периферическое зрение и подключение эмоций и разных каналов восприятия, чувств прокачивают интуицию. Которая в свою очередь помогает быстро ориентироваться в ситуации, находить решения. Например, не растеряться во время общения с иностранцем, когда забыл слово, а заменить его другим.

Мотивация для женщин

Система образования и даже частные образовательные учреждения практически не учитывают гендерных особенностей и не дают разных инструментов обучения для женщин и мужчин. Но в крупных компаниях уже начинают задумываться над тем, как адаптировать образовательные программы сотрудников под новые знания о мозге. Руководитель Корпоративного университета МТС Оксана Кухарчук также подчеркивает, что женщины более эмоциональны в обучении. Эту особенность компания использует в своих тренингах. Например, чтобы замотивировать сотрудницу, нужно поставить перед ней не просто цель, а визуализировать ее — «показать» картинку.

По словам Гули Базаровой, кандидата психологических наук, директора Института практической психологии НИУ ВШЭ , президента Женской ассоциации Сколково, женщины часто используют обучение как инструмент для преодоления личностного кризиса и повышения уверенности в себе. Если настигли неприятности, нужно срочно разобраться в себе, пройти несколько образовательных курсов, решает большинство из них. И правильно делает. Саморазвитие сыграет вам на руку — позволит увереннее ощущать себя на рабочем месте, чувствовать себя «на равных» с мужчинами.

Как использовать гендерные различия в изучении иностранного языка

Добавлять эмоции в процесс обучения:

— Включите в обучение соревнования, рейтинги, игру. Вам необходим азарт.

— Mixed learning, чтобы задействовать все каналы восприятия — визуальный, аудиальный, кинестетику. Учиться в необычной обстановке, необычными способами, есть, пить, слушать музыку, двигаться во время обучения.

— Включать разных людей в процесс обучения и практики, чтобы испытывать стеснение, волнение, эйфорию, радость.

Ставить конкретные практические цели. К примеру, получить должность бренд-менеджера в Starbucks в Сиэтле к августу следующего года.

— Постоянно прояснять свои цели. Попробуйте задать себе вопросы: как изменится моя жизнь? Какой я буду, когда освою этот навык? Как изменится жизнь моих близких? Когда это случится?

— Визуализировать картинку будущих результатов и изменений. Можно нарисовать, записать, начертить, сделать коллаж — что вашей душе угодно.

С головой уходить в практику языка:

— Не дожидаться какого-то «определенного уровня», а сразу начинать практиковать язык с носителями, смотреть видео, читать, слушать «живые актуальные» СМИ — интуиция поможет сориентироваться.

— Использовать на всю катушку свои вербальные навыки — болтать, болтать и еще раз болтать.

И напоследок — не стесняйтесь своих особенностей, а развивайте их! Чувствуйте, говорите, смакуйте детали и наслаждайтесь быстрыми результатами в обучении.

Читайте также

Умный полис. Как машинное обучение изменит рынок страхования Отвлекающий маневр. Почему вам нужна женщина-переговорщик Уроки строгого режима. Как опыт модели поможет в бизнесе