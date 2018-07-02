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В КБР будут бороться с «Синим китом»
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В КБР будут бороться с «Синим китом» 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Юрий Коков провёл заседание антитеррористической комиссии. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе главы КБР.
На собрании обсудили проблемы вовлечения несовершеннослетних в преступные сообщества в интернете. Некоторые сообщества, например, «Синий кит» склоняют подростков к суициду.
«Мы с вами должны уберечь нашу молодежь. Лучше сейчас пресекать в корне эти явления, чтобы потом это все не разрослось у нас в Кабардино-Балкарии. Здесь необходимо действовать сообща. Власть, гражданское общество, правоохрана, и конечно родители» — сообщил Коков.
На заседании внесли изменения в положение и состав совета при Антитеррористической комиссии.
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