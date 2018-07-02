В КБР будут бороться с «Синим китом»

Юрий Коков провёл заседание антитеррористической комиссии. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе главы КБР.

На собрании обсудили проблемы вовлечения несовершеннослетних в преступные сообщества в интернете. Некоторые сообщества, например, «Синий кит» склоняют подростков к суициду.

«Мы с вами должны уберечь нашу молодежь. Лучше сейчас пресекать в корне эти явления, чтобы потом это все не разрослось у нас в Кабардино-Балкарии. Здесь необходимо действовать сообща. Власть, гражданское общество, правоохрана, и конечно родители» — сообщил Коков.

На заседании внесли изменения в положение и состав совета при Антитеррористической комиссии.