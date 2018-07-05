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Крупный долг по алиментам иркутянин отработает за 50 часов
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Крупный долг по алиментам иркутянин отработает за 50 часов 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Безответственный отец накопил более 300 тысяч долга по алиментам. Ему назначено наказание в виде 50 часов обязательных работ. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.
Мужчина долгое время не выплачивал алименты своей малолетней дочери и не принимал участия в её воспитании. Судебный пристав-исполнитель по взысканию алиментных платежей объявил нарушителя в розыск, в результате которого было установлено место нахождения должника. Его привлекли к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Суд Свердловского района Иркутска назначил уклонисту от алиментов наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов.
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