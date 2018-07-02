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Курянку отправили на обязательные работы за долг по алиментам
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Курянку отправили на обязательные работы за долг по алиментам 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Женщина задолжала несовершеннолетней дочери около 800 тысяч рублей
По информации пресс-службы УФССП России по Курской области, курянку лишили родительских прав и обязали выплачивать четверть доходов в виде алиментов. Однако, исполнять свои обязательства женщина не спешила и никакой материальной помощи ребёнку не оказывала. За неуплату алиментов без уважительных причин нерадивую мать привлекали к административной ответственности с арестом на 12 суток. После этого женщина всё равно не участвовала в содержании дочери. Тогда в отношении должницы возбудили уголовное дело.
Приговором суда женщину признали виновной и назначили наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием из заработка осуждённой 10% ежемесячно в доход государства.
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