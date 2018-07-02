Курянку отправили на обязательные работы за долг по алиментам

Женщина задолжала несовершеннолетней дочери около 800 тысяч рублей

По информации пресс-службы УФССП России по Курской области, курянку лишили родительских прав и обязали выплачивать четверть доходов в виде алиментов. Однако, исполнять свои обязательства женщина не спешила и никакой материальной помощи ребёнку не оказывала. За неуплату алиментов без уважительных причин нерадивую мать привлекали к административной ответственности с арестом на 12 суток. После этого женщина всё равно не участвовала в содержании дочери. Тогда в отношении должницы возбудили уголовное дело.

Приговором суда женщину признали виновной и назначили наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием из заработка осуждённой 10% ежемесячно в доход государства.