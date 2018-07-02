Употребление алкоголя в подростковом возрасте негативно влияет на будущее потомство

Фото: Pixabay/HoliHoУпотребление алкоголя в подростковом возрасте негативно влияет на будущее потомствоПо данным нового исследованиям, опубликованного в научном журнале Journal of the Endocrine Society, установлено, что употребление алкоголя в больших дозах может негативно воздействовать на рост будущего потомства, социальную адаптацию и пубертатное развитие.

Материалы и методы обследования

Исследование было поддержано исследовательским грантом от Национального института здоровья (National Institutes of Health).

Отметим, что данное исследование проводилось на лабораторных крысах.

Актуальность проблемы

Прием алкоголя в подростковом возрасте негативно воздействует на мозг. Последние данные показывают, что такое воздействие может напрямую влиять на потомство первого поколения. Эти наблюдения могут быть применимы и к здоровью человека, поскольку более 4,5 миллионов людей в некоторых странах в возрасте до 21 года сообщают о злоупотреблении алкоголем.

Результаты научной работы

«Наше исследование на животных демонстрирует, что употребление большого количества алкоголя до беременности может повлиять на будущее потомство», — сказал автор исследования Тони Пак (Toni Pak), сотрудник Университета Лойола Чикаго в Мэйвуд, штат Иллинойс (Ph. D., of Loyola University Chicago in Maywood, Ill). «Это касается поведения обоих родителей, а не только матери. Наши предыдущие данные подтверждают идею о том, что алкоголь также отрицательно влияет на качество спермы, снижает фертильность. Исследование показывает, что последствия алкоголя влияют на социальное поведение, на пубертатный период и гормоны стресса в подростковый период».

Исследователи обнаружили, что у крыс, принимающих алкоголь во время полового созревания, было замечено снижение тестостерона, а также снижение активности и массы тела. Кроме того, родители не передавали потомству какие-либо адаптивные черты, которые позволяли им лучше переносить алкоголь.

Выводы

«Познавая, какое родительское поведение влияет на будущее поколение, мы можем сделать больше для его коррекции», — сказал Пак.

Авторы другого исследования утверждают, что алкоголь влияет на развитие болезни Альцгеймера.