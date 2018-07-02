Сразу две башкирские красавицы представят республику за рубежом

Скоро девушек ждут тренировки и подготовки к бесчисленным показам

Слава о красотах наших девушек все чаще и чаще находит свое подтверждение на значимых конкурсах красоты. В прошлом году уфимская красотка Альбина Ахтямова стала 2 вице-мисс на конкурсе Мисс Россия-2017, попав в топ 3 самых красивых девушек страны.

В нынешнем году на этом престижном конкурсе нашу республику представляла 18-летняя Земфира Байдавлетова и попала в топ-20. Для конкурса, где рассматривают больше 70 тысяч заявок, очень неплохой результат. К тому же за плечами хрупкой красотки уже короны «Мисс Азия-2017» и «Хылыукай-2017»

Одной из самых красивых студенток России стала в прошлом году Зухра Мухарямова, которая учится на филологическом факультете БашГУ.

Сейчас обе красавицы готовятся к вылетам за рубеж. Земфира получила свой первый международный модельный контракт и летит в Пекин. Хоть для девушки это и первый опыт работы в чужой стране, трудностей она не боится — ей будут помогать сестры-близняшки Зубаировы, которые больше 3-х лет работали профессиональными моделями в Поднебесной.

— Для этой работы у Земфиры есть все необходимые данные: идеальная фигура, рост 176 см и очень востребованная в Азии внешность типа baby face, — рассказала директор студии красоты Хылыукай-bashkirian beauty, Линара Тагирова.

И правда, очень милая девушка

21-летняя Зухра представит Россию и нашу республику на Международном межвузовском конкурсе грации и артистического мастерства «Королева Весна-2018» в Минске. Девушка увлекается вокалом и фотографированием, любит много путешествовать, мечтает стать журналистом. Ну что ж, впереди довольно интересное путешествие в славный город Минск.

Как выглядит самая красивая студентка Башкирии

Пожелаем успехов нашим красавицам и будем надеяться, что все у них сложится отлично.