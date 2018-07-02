Ещё
Сразу две башкирские красавицы представят республику за рубежом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сразу две башкирские красавицы представят республику за рубежом 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Скоро девушек ждут тренировки и подготовки к бесчисленным показам
Слава о красотах наших девушек все чаще и чаще находит свое подтверждение на значимых конкурсах красоты. В прошлом году уфимская красотка Альбина Ахтямова стала 2 вице-мисс на конкурсе Мисс Россия-2017, попав в топ 3 самых красивых девушек страны.
В нынешнем году на этом престижном конкурсе нашу республику представляла 18-летняя Земфира Байдавлетова и попала в топ-20. Для конкурса, где рассматривают больше 70 тысяч заявок, очень неплохой результат. К тому же за плечами хрупкой красотки уже короны «Мисс Азия-2017» и «Хылыукай-2017»
Одной из самых красивых студенток России стала в прошлом году Зухра Мухарямова, которая учится на филологическом факультете БашГУ.
Сейчас обе красавицы готовятся к вылетам за рубеж. Земфира получила свой первый международный модельный контракт и летит в Пекин. Хоть для девушки это и первый опыт работы в чужой стране, трудностей она не боится — ей будут помогать сестры-близняшки Зубаировы, которые больше 3-х лет работали профессиональными моделями в Поднебесной.
— Для этой работы у Земфиры есть все необходимые данные: идеальная фигура, рост 176 см и очень востребованная в Азии внешность типа baby face, — рассказала директор студии красоты Хылыукай-bashkirian beauty, Линара Тагирова.
И правда, очень милая девушка
21-летняя Зухра представит Россию и нашу республику на Международном межвузовском конкурсе грации и артистического мастерства «Королева Весна-2018» в Минске. Девушка увлекается вокалом и фотографированием, любит много путешествовать, мечтает стать журналистом. Ну что ж, впереди довольно интересное путешествие в славный город Минск.
Как выглядит самая красивая студентка Башкирии
Пожелаем успехов нашим красавицам и будем надеяться, что все у них сложится отлично.
ufa1.ru: последние новости
Был опытным и профессию любил: в Питере погиб промышленный альпинист из Башкирии «Схватил за волосы и вытащил из воды»: в Башкирии 11-летний мальчик спас жизнь девочке В группу поддержки «Зеленой Машины» Уфы набрали свежую кровь
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото обнаженной Хайди Клум взбудоражило Сеть29
Неожиданный эффект перевернутых бикини42
Мужчины рассказали про девушек-попрошаек5
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение