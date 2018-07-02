Cамые яркие участники шоу «Ночь» прошедшей недели

Каждый день в прямом эфире телеканала Москвы 24 все желающие могут стать участниками шоу «Ночь» и заработать на своем таланте. Главное — понравиться зрителям, которые выбирают победителя прямо во время выступления. По правилам шоу, от количества лайков и дислайков зависит сумма выигрыша или проигрыша участника. Максимальную сумму проигрыша артист выбирает сам перед выступлением. Портал Москва 24 сделал подборку самых ярких выступлений шоу «Ночь». Темнокожий гость из Франции — Veeno le Celebre исполнил песню в современном музыкальном стиле R&B.

София Ангел появилась на сцене телеканала в весьма неангельском обличии. Девушка без комплексов набрала 1111 дислайков и проиграла 1111 рублей.

Марина Король назвала себя «главной конкуренткой Киркорова» и смогла завоевать симпатию зала.

Андрей Окладников в кислотном пиджаке исполнил песню «Я иду за баблом», однако «на бабло» он напрыгать не смог.

Бандит из советских мультфильмов, именуемый «снами социопата» сразу же ушел в минус и потерял поставленные 5 тысяч рублей меньше, чем за минуту.

Алексей Молянов в костюме теодора выступил с традиционным каталонским танцем.

Константин Лоскутов спел под гитару и набрал максимальное количество лайков среди всех участников шоу «Ночь».