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Cамые яркие участники шоу «Ночь» прошедшей недели
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Cамые яркие участники шоу «Ночь» прошедшей недели 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Каждый день в прямом эфире телеканала Москвы 24 все желающие могут стать участниками шоу «Ночь» и заработать на своем таланте. Главное — понравиться зрителям, которые выбирают победителя прямо во время выступления. По правилам шоу, от количества лайков и дислайков зависит сумма выигрыша или проигрыша участника. Максимальную сумму проигрыша артист выбирает сам перед выступлением. Портал Москва 24 сделал подборку самых ярких выступлений шоу «Ночь». Темнокожий гость из Франции — Veeno le Celebre исполнил песню в современном музыкальном стиле R&B.
София Ангел появилась на сцене телеканала в весьма неангельском обличии. Девушка без комплексов набрала 1111 дислайков и проиграла 1111 рублей.
Марина Король назвала себя «главной конкуренткой Киркорова» и смогла завоевать симпатию зала.
Андрей Окладников в кислотном пиджаке исполнил песню «Я иду за баблом», однако «на бабло» он напрыгать не смог.
Бандит из советских мультфильмов, именуемый «снами социопата» сразу же ушел в минус и потерял поставленные 5 тысяч рублей меньше, чем за минуту.
Владимир Павлов исполнил на гармошке веселые частушки.
Алексей Молянов в костюме теодора выступил с традиционным каталонским танцем.
Константин Лоскутов спел под гитару и набрал максимальное количество лайков среди всех участников шоу «Ночь».
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