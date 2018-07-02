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Огурцы пошли: как повысить их урожай
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Огурцы пошли: как повысить их урожай 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Дешевое удобрение позволит вам накормить своими огурчиками не только свою семью, но и друзей и знакомых
После всех экстремумов погоды огурцы в средней полосе России двинулись, наконец, в активный рост. До этого они «стонали» в открытом грунте от холода по ночам, потом их накрыло жарой. При том, что огурцы любители тепла, она тоже была чрезмерной. И вот благополучный баланс — ни жара, ни холод, то, что надо. И огурчики «заколосились».
Однако именно теперь пришло время простимулировать их к дальнейшему плодоношению. Сделать этой нужно именно сейчас, иначе они начнут лениться и после первого урожая возьмут паузу в цветении, а там и до августовской мучнистой росы, убийцы огурцов, недалеко.
Итак. Что же мы делаем сейчас? Для начала — собираем первый урожай. Причем именно утром. Затем рыхлим почву вокруг растений и оставляем на день — подышать. А тем временем засыпаете в ведро золу — чуть больше трети объема и заливаете ее холодной водой, перемешиваете и даете настояться. Перемешать надо несколько раз, а к вечеру, когда зольный настой будет готов, аккуратно сливаете его в лейку, заполнив ее наполовину; потом долейте ее доверху обычной теплой водой и полейте огурцы вечером, как обычно.
Зола насытит огурцы калием и простимулирует цветение — новую активную волну. А через неделю надо будет полить огурчики другим стимулятором — если есть, настоем навоза, куриного помета, а если этих удобрений у вас нет, то раствором химического азотного удобрения. Лучше комплексного. Это будет «азотный удар», который простимулирует рост плетей. Не переборщите с азотом — иначе огурцы могут начать активно расти, но в ущерб цветению.
То же самое можно и нужно сделать и с кабачками — если вы хотите собрать их много. Но в случае с ними посмотрите, такой ли должна быть последовательность. Если растения хилые, со светлыми листьями, можете сначала «накормить» их азотом, а потом простимулировать золой. Если листья насыщенного цвета и так, покормите сначала золой, а потом азотом. Цветение будет обеспечено, а значит и урожай.
Кстати: надежный способ определить, чего не хватает огурчикам, «заложен» в их внешнем виде. Если, например, плод сужен на кончике, а кожура у него совсем светлая, значит растению нужен азот. Если же он тонкий у плодоножки, а к кончику наливается «грушей», огурец нуждается в калии, которы и даст ему зола.
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