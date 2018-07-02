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Кортни Кардашьян и Юнес Бенджима выглядят счастливыми на отдыхе в Италии
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Кортни Кардашьян и Юнес Бенджима выглядят счастливыми на отдыхе в Италии 

Журнал ОК! 1 час назад
39-летняя Кортни Кардашьян со своим 25-летним возлюбленным Юнесом Бенджимом уже несколько дней отдыхает в Портофино, Италия. Несмотря на то что с парой путешествуют и дети звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян», каникулы Кортни и Юнеса остаются романтическими.
Каждую минуту без детей, влюбленные проводят то обнимаясь, то целуясь. Как раз в эти милые моменты папарацци тут как тут. Смотря на эти фотографии, сомнения в искренности чувств Кортни и Юнеса улетучиваются.
Судя по кадрам, модель и бывший боксер хорошо ладит с детьми Кортни от Скотта Дисика — Пенелопой и Мейсоном. Юнес с удовольствием играет с ними.
Роман Кортни и Юнеса длится уже почти год. Влюбленные часто проводят время, путешествуя вместе. Так, за последние месяцы они посетили Канны, Сан-Тропе, Каир, Мехико, Париж, Италию и многие другие города.
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