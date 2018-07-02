Топ-5 Telegram-каналов месяца: бьюти, ЦУМ и питерская тусовка

Мы продолжаем делиться с тобой самыми интересными, смешными и актуальными Telegram-каналами, которые медленно, но верно отбирают первенство у всех СМИ России.

Золушка из масс-маркета

Канал о косметике, уходе за собой и о том, как все купить по скидке — от масок до мебели в IKEA

Hollywood Girls

Здесь все знаковые обложки, фотосессии, интервью и выходы моделей. Канал для ленивых — тут мало текста и много красивых картинок.

бьюти-гопник

И еще немножко бьюти. Лайфкахи, недорогие продукты и обзоры на них. Что важно, все написано очень простым языком. Отсюда и название канала.

TSUM Moscow

Канал ЦУМа вы искренне любим и знаем, что это взаимно. Здесь ты найдешь новости обо всех ключевых показах и других событиях мира моды, но наше любимое — это «Новый выход Виктории Бекхэм . Такое же пальто доступно в ЦУМе». Маркетинг супер!

Богема питерская

А этот канал ведут ребята из питерской тусовки. Все как мы любим: мемы, мода, немного футбола и смешные шутки. Подписывайся!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/top-5-telegram-kanalov-mesyatsa-byuti-tsum-i-piterskaya-tusovka/