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Топ-5 Telegram-каналов месяца: бьюти, ЦУМ и питерская тусовка
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Топ-5 Telegram-каналов месяца: бьюти, ЦУМ и питерская тусовка 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Мы продолжаем делиться с тобой самыми интересными, смешными и актуальными Telegram-каналами, которые медленно, но верно отбирают первенство у всех СМИ России.
Золушка из масс-маркета
Канал о косметике, уходе за собой и о том, как все купить по скидке — от масок до мебели в IKEA.
Hollywood Girls
Здесь все знаковые обложки, фотосессии, интервью и выходы моделей. Канал для ленивых — тут мало текста и много красивых картинок.
бьюти-гопник
И еще немножко бьюти. Лайфкахи, недорогие продукты и обзоры на них. Что важно, все написано очень простым языком. Отсюда и название канала.
TSUM Moscow
Канал ЦУМа вы искренне любим и знаем, что это взаимно. Здесь ты найдешь новости обо всех ключевых показах и других событиях мира моды, но наше любимое — это «Новый выход Виктории Бекхэм. Такое же пальто доступно в ЦУМе». Маркетинг супер!
Богема питерская
А этот канал ведут ребята из питерской тусовки. Все как мы любим: мемы, мода, немного футбола и смешные шутки. Подписывайся!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/top-5-telegram-kanalov-mesyatsa-byuti-tsum-i-piterskaya-tusovka/
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