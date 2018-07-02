В ВДЦ «Смена» в Анапе обсудили профориентацию воспитанников детских домов

Здесь прошел семинар для директоров организаций, участвующих в программе «С уверенностью в будущее». Участие в мероприятии приняли 42 представителя социальных учреждений из одиннадцати регионов страны.

Главной целью семинара стал обмен опытом по профориентации и социальной адаптации воспитанников.

О важности вопросов, которые обсудили эксперты и представители организаций, рассказывает член общественного совета министерства образования Московской области, профессор кафедры социальной психологии Московского государственного областного университета Татьяна Шульга

«ВДЦ «Смена» является прекрасной площадкой для проведения мероприятий для подростков с целью ознакомления с разными профессиями. Уже пять лет мы привозим сюда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И очень важно, что приминая участие в образовательной программе «С уверенностью в будущем», они транслируют полученный опыт в своих организациях. Часто у таких ребят очень смутное представление о том, кем стать в будущем. «Смена» дает им возможность увидеть другое отношение, почувствовать взаимодействие. У мальчишек и девчонок появляется уверенность: «Если я захочу, то у меня получится».

По ее словам, двухдневный семинар для руководителей детских домов — это отличная возможность поделиться опытом в сфере профориентации и помочь воспитанниками этих организаций найти свой жизненный путь.

В рамках семинара для директоров организаций, участвующих в программе «С уверенностью в будущее» прошла экскурсия по парку будущего. Гости «Смены» подробно познакомились с функциями центра профессий и узнали, как происходит обучение компетенциям.