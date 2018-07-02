Ещё
В ВДЦ «Смена» в Анапе обсудили профориентацию воспитанников детских домов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ВДЦ «Смена» в Анапе обсудили профориентацию воспитанников детских домов 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Здесь прошел семинар для директоров организаций, участвующих в программе «С уверенностью в будущее». Участие в мероприятии приняли 42 представителя социальных учреждений из одиннадцати регионов страны.
Главной целью семинара стал обмен опытом по профориентации и социальной адаптации воспитанников.
О важности вопросов, которые обсудили эксперты и представители организаций, рассказывает член общественного совета министерства образования Московской области, профессор кафедры социальной психологии Московского государственного областного университета Татьяна Шульга:
«ВДЦ «Смена» является прекрасной площадкой для проведения мероприятий для подростков с целью ознакомления с разными профессиями. Уже пять лет мы привозим сюда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И очень важно, что приминая участие в образовательной программе «С уверенностью в будущем», они транслируют полученный опыт в своих организациях. Часто у таких ребят очень смутное представление о том, кем стать в будущем. «Смена» дает им возможность увидеть другое отношение, почувствовать взаимодействие. У мальчишек и девчонок появляется уверенность: «Если я захочу, то у меня получится».
По ее словам, двухдневный семинар для руководителей детских домов — это отличная возможность поделиться опытом в сфере профориентации и помочь воспитанниками этих организаций найти свой жизненный путь.
В рамках семинара для директоров организаций, участвующих в программе «С уверенностью в будущее» прошла экскурсия по парку будущего. Гости «Смены» подробно познакомились с функциями центра профессий и узнали, как происходит обучение компетенциям.
АиФ — Юг: последние новости
Что будет, если не заплатить налоги вовремя? Черешневый соус, клафути и цветное варенье. Рецепты из кубанской станицы В Сочи за время ЧМ-2018 родилось рекордное количество двоен
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото обнаженной Хайди Клум взбудоражило Сеть29
Неожиданный эффект перевернутых бикини43
Мужчины рассказали про девушек-попрошаек5
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение