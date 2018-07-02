5 раз когда звезды сильно опозорились во время интервью

Кристину Агилеру часто вносят во всевозможные рейтинги глупых знаменитостей, и, стоит отметить, что не беспочвенно. «Где в этом году проходит Каннский кинофестиваль?» — поинтересовалась однажды Агилера у журналиста. Корреспондент застыл в недоумении, но не стал указывать певице на ее глупость.

Арнольд Шварценеггер, как выяснилось, настоящий эксперт в области межполовых отношений. «Я думаю, что однополые браки — это что-то, что должно происходить между мужчиной и женщиной», — на полном серьезе утверждал в разговоре с журналистами «железный Арни». Думаем, представители ЛГБТ-сообщества от души посмеялись над его смелым высказыванием. Хорошо, что до секс-революции не дошло.

После рождения первенца Дэвид Бекхэм, судя по всему, обезумел от счастья. Общаясь с представителями медиа, футболист признался, что находится в недоумении: «Я абсолютно точно хочу крестить Бруклина, но пока не определился с религией». Вот это поворот, Дэвид. Надеемся, ты сделал правильный выбор.

Мы, конечно, всегда подозревали, что у спортсменов не очень хорошо с наукой, но после интервью, которое Шакил О'Нил однажды дал после матча, окончательно в этом убедились. «Наше наступление, как теорема Пифагора — на него нет ответа», — безуспешно пытался выпендриться баскетболист.

«У меня есть мнение по всем вопросам. Очень четкое мнение. Правда, иногда я с ним не согласен», — отметил бывший президент США в интервью. Такую непоследовательность ему не простили. Журналисты не стали вырезать абсурдную фразу из интервью, так что, бывшему американскому лидеру припоминают этот провал до сих пор.