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19-летний внук основателя «Гуты» найден мертвым
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19-летний внук основателя «Гуты» найден мертвым 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Погибший Юрий Кузнецов-Гущин был внуком миллиардера из списка Forbes. Дед погибшего, его тёзка, — Юрий Гущин, основатель холдинговой компании «Гута». Мать молодого человека Елена Гущина работает помощницей вице-премьера Игоря Шувалова, а отец — владелец акций «Гуты» Артём Кузнецов.
Тело молодого человека нашла консьержка у дома на Ленинградском шоссе. Трагедия, о которой стало известно только сейчас, произошла 15 июня. Молодой человек умер от полученных травм при падении.
Известно, что он не состоял на учёте в наркологическом или психиатрическом диспансерах. Перед смертью Юрий оставил записку: «Я жил ради Лизы, только её я любил». Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.
В инстаграме Юра выкладывал снимки своих домашних животных, фотографии с отдыха и со встреч с друзьями. 14 февраля этого года он опубликовал снимок своей девушки, той самой Лизы. В марте молодые люди вместе отдыхали в Сочи.
Вконтакте у Юры было всего 65 друзей и минимум информации о себе. Молодой человек не выкладывал фотографии с собой, даже на аватаре — снимок Джима Моррисона, лидера группы The Doors, умершего в 27 лет, по официальной версии от сердечного приступа. Неофициальная версия смерти Моррисона — самоубийство. Зато Юра публиковал много картинок-мемов и фотографий других знаменитостей, среди которых Курт Кобейн, Александр Васильев из «Сплина, участники группы Green Day». Название песни последних «Too dump tp die» — Слишком глуп, чтобы умереть, Юра выбрал для своего статуса Вконтакте.
На сайте яхт-клуба «Пирогово» можно найти фотографии, где Юра занимается парусным спортом. По информации клуба молодой человек был участником клуба с 2007 по 2008 год. Вместе с братом Николаем и отцом он регулярно участвовал в регатах. 2012 году Юра принимал участие в чемпионате России.
Молодой человек учился в МГМСУ им. А. И. Евдокимова. В прошлом году он похвастался перед друзьями в соцсети, что сдал экзамен по анатомии, несмотря на то, что оценка — удовлетворительно.
Юра был подписан на юмористические сообщества и состоял в группах, посвященных играм. На страничке парня можно найти ссылку на его аккаунт на популярном среди любителей компьютерных игр ресурс Steam, где Юра зарегистрировался ещё в 2006 году. Онлайн Юра играл под ником «тупа убийся». В любимых играх он указал Dota 2 и The Witcher.
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