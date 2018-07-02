19-летний внук основателя «Гуты» найден мертвым

Тело молодого человека нашла консьержка у дома на Ленинградском шоссе. Трагедия, о которой стало известно только сейчас, произошла 15 июня. Молодой человек умер от полученных травм при падении.

Известно, что он не состоял на учёте в наркологическом или психиатрическом диспансерах. Перед смертью Юрий оставил записку: «Я жил ради Лизы, только её я любил». Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

В инстаграме Юра выкладывал снимки своих домашних животных, фотографии с отдыха и со встреч с друзьями. 14 февраля этого года он опубликовал снимок своей девушки, той самой Лизы. В марте молодые люди вместе отдыхали в Сочи.

Вконтакте у Юры было всего 65 друзей и минимум информации о себе. Молодой человек не выкладывал фотографии с собой, даже на аватаре — снимок Джима Моррисона , лидера группы The Doors, умершего в 27 лет, по официальной версии от сердечного приступа. Неофициальная версия смерти Моррисона — самоубийство. Зато Юра публиковал много картинок-мемов и фотографий других знаменитостей, среди которых Курт Кобейн Александр Васильев из «Сплина, участники группы Green Day». Название песни последних «Too dump tp die» — Слишком глуп, чтобы умереть, Юра выбрал для своего статуса Вконтакте.

На сайте яхт-клуба «Пирогово» можно найти фотографии, где Юра занимается парусным спортом. По информации клуба молодой человек был участником клуба с 2007 по 2008 год. Вместе с братом Николаем и отцом он регулярно участвовал в регатах. 2012 году Юра принимал участие в чемпионате России.

Молодой человек учился в МГМСУ им. А. И. Евдокимова. В прошлом году он похвастался перед друзьями в соцсети, что сдал экзамен по анатомии, несмотря на то, что оценка — удовлетворительно.

Юра был подписан на юмористические сообщества и состоял в группах, посвященных играм. На страничке парня можно найти ссылку на его аккаунт на популярном среди любителей компьютерных игр ресурс Steam, где Юра зарегистрировался ещё в 2006 году. Онлайн Юра играл под ником «тупа убийся». В любимых играх он указал Dota 2 и The Witcher.