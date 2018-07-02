Популярные у нижегородцев темы в июне: когда «бабе быть ягодкой», как экономить и куда вести метро

Больше всего нижегородцев в прошедшем месяце волновала тем повышения пенсионного возраста. Ее поднимали сразу в нескольких постах. Форумчанка под ником Hermit предложила к обсуждению тему: «Ну вот, свершилось. Возраст „баба ягодка опять“ переносится на 63».

— Они считают, что все, кто работает на пенсии — это, видимо, от большой любви к работе и переизбытка энергии, а не от того, что на пенсию не прожить. Уж лучше бы сделали право выбора: если считаешь, что тебе выгоднее работать и есть силы и желание, то работай, но не получай пенсию, если устал — иди на пенсию и получай ее, — предложила ОКАПИ.

— Неужели не видят статистику по заболеваниям, когда все болезни омолодились: и ИШБ, и инсульты, неврологии разные, суставы… Как работать-то? — изумилась mstislava.

— Все наше правительство видит и знает, их задача выжать из налогоплательщика максимально по всем направлениям пока он работоспособен, и обеспечить его кончину желательно до выхода на пенсию, как только с него не чегобудет брать — начнет болеть и перестанет быть доходным и прибыльным налогоплательщиком, — ответила mstislava. — Ибо государству не выгоден отработанный материал, не приносящий прибыли. Платить нам пенсию, лечить нас, льготы — это не выгодно. К сожалению, мы для государства — дойная корова, не приносим выгоды — в расход.

— Очень интересно наличие вакансий для возраста 55+. Боюсь, люди будут сидеть и без пенсий, и без работы ввиду ее отсутствия, — предположила Магда.

Форумчанка Мел Природный Анна попросила совета, как жить: «Расскажите, кто как деньги экономит?» Тема разговора вызвала большой интерес. Совет не покупать табак и алкоголь большинство сразу отмело: мол, много не наэкономишь. Если, конечно, речь идет не о болезненной зависимости, а о паре бокалов вина раз в неделю. В основном форумчане советуют многое делать самим, ждать распродаж и не брать кредитов.

— 70% всего покупаем на СП, советы врачей делю на 48 (почти не пьем лекарства), косметику делаю сама для всех, отдыхаем без путевок, ездим на стареньких авто без кредитов, — поделилась Сладкая.

— Не покупаю одежду даже по сумасшедшим скидкам, если она особо не нужна — типа еще одной футболочки, юбочки, туфелек, — рассказала malinochka, — Не покупаю детям игрушки-барахло, которые чаще до дома даже не доживают или потом валяются, забытые на следующий день. Книги уже не покупаю. Раньше, когда один был, покупала, переходят по наследству. А для старшего прекрасные издания берем в библиотеке. Раскраски всякие печатаю дома. Потому что зачастую купишь раскраску, попользуют 2–3 листа, остальное валяется. Не беру вещи, которые понравились сиюминутно — ой, какая симпатичная чашечка (а дома целый набор), ой, статуэтка миленькая — очередная пылесборная фигня на полку. Про еду писать не буду, и так понятно.

— Последние годы научилась «экономить» на косметике — перестала покупать ее бесполезными кучами — два флакона духов вместо 10, три помады вместо валяющихся бесполезным грузом десятков помад, и т. п., тоже самое с кремами и шампунями — определилась с необходимым и нужным минимумом, и пополняю только его по мере необходимости. Никакой бижутерии с кассы — «дешево/прикольно/че не взять», в общем, перестала заниматься плюшничеством, — примерно такой же рецепт описала Марьянка. — Помог ремонт — все повыкидывала по максимуму и не хочу захламлять ни квартиру, ни жизнь.

— Экономлю на бензине — нет машины. Ну, на самом деле, у меня нет в ней необходимости и абсолютно никакого желания рулить. Экономлю на всяких бесполезных вкусняшках, не покупаю фигню, едим просто и полезно. Покупаю одежду на распродажах, перефоматировала свой гардероб (с помощью специалиста), сделав его вариативным и минимальным — это очень экономит время и вложения в него. В путешествиях живем в бюджетных вариантах, но я и не страдаю от отсутствия супер-сервиса. Нашла бюджетного хорошего парикмахера и окрашивание, которое позволяет обновлять цвет раз в три месяца)) Сама делаю маникюры-педикюры (ну тут тоже вопрос больше не экономии, а моя заморочка, ибо я не доверяю ноги-руки никому), — обобщила опыт земляков Девушка на метле. — Не хочу сейчас экономить на разумных удовольствиях (кафе, пятничный бокал вина, кино, театры и мероприятия), ибо если этого не будет — смысл какой жить? Только работать и все? А копить в нашей стране точно смысла никакого нет, все равно обесценится.

Еще одна тема, которая активно обсуждается, — « Глеб Никитин предложил нижегородцам самим выбрать, куда дальше строить метро — обсуждение новости». Поднявший тему 16ninelll, призвал объединиться сормовичей: «Даёшь метро в центр Сормово и дальше на Гаугеля!» В основном нижегородцы разделились по интересам: кто где живет, за то направление и высказывался. Были голоса и за развитие наземного транспорта, и недоумение: а зачем нам тогда дептранс и Министерство транспорта

— В центре города всего одна станция метро — это же маразм, — возразил vladmir. — Понятно, что от Горького продолжать надо. Особенно, если бы по Гагарина в Щербинки. Немножко бабок подкинут к круглому юбилею города. На один перегон хватит, чай.

— Мещерку надо закончить, а то будет как всегда, — парировал тинЪ.

— Любому нормальному нижегородцу понятно, что необходимо разгружать от транспорта застроенный вопреки всем нормам центр города. Там уже не проехать на автомобиле. Где самые жестокие пробки в течение всего дня? В центре, — аргументирует gallaxy. — Поэтому надо работать над метро в верхней части города. Если будем строить в Сормово, то скоро и здание входа в станцию метро приткнуть в центре некуда будет.

— Если есть мозги — очевидно, что Сормово. Если мозгов нет, то их можно резко заиметь, приехав в 8.00 на ст. «Буревестник»!, после чего проголосовать за станцию «Центр Сормова», — съязвил 1May. — Станция снимет нагрузку с Канавинского и метромоста, с Пролетарки, с Комсомольской площади, с Вари, с Московского вокзала.

— Совершенно дурацкая игра в демократию. Специалисты должны проанализировать пассажиропотоки: вот по этому маршруту ездит миллион пассажиров, а по этому — 5 миллионов. И уже на основании этой информации планировать, где метро нужно в первую очередь, а где — во вторую, — заметил alexnn-525. — Что касается метро в центр Сормова, то его можно было бы построить малой кровью, на Варе вывести на поверхность, и далее до центра Сормова — по имеющейся линии электрички. Проблема лишь в том, что РЖД будет сильно сопротивляться.

Оказалось, что очень многих волнует вопрос, «Как быть оптимистом в 40 лет?» Большинство сошлось во мнении, что проблема не в возрасте, а в голове. 50-летний оптимист летун 67 бросил лозунг «Хочешь быть счастливым — будь им!» и продекламировал стихи:

Как-то буднично всё и уныло.

Тянут камнем проблемы ко дну.

Дайте, что ли, верёвку и мыло,

Искупаюсь и в горы рвану!

— Мы тут недавно из Турции вернулись. Познакомились с очень милой бабулей 83 лет, которая приехала отдыхать одна! Говорит, познакомилась тут с девчонками (им по 64 всего), вот с ними и развлекаюсь, — рассказала Натали70. — Мне бы тоже хотелось сохранить такой оптимизм, здоровье и тягу к жизни в столь почтенном возрасте.

— Считаю себя молодой, и всё тут. Может, потому, что моей бабушке 97 исполнилось. А 38 получается — совсем еще девчонка, если с соткой-то сравнивать. Вот в сотку и буду «бабушкой»! — заявила Лунный Характер. А Lissonka дала практический совет:

— Возьмите лист бумаги и напишите на нем, каким вы видите себя, ваши планы, чего достигшим и чему радующимся через 20 лет. Теперь загните исписанный край и напишите ниже, не глядя на уже написанное, каким вы видите себя через 10 лет. Далее по такому же принципу — через 5 лет, через год, в ближайшие полгода и наконец (!) представьте, что вам остался жить ровно 1 месяц. Что бы вы сделали в течение этого месяца? Это самый простой способ не распаляться на ерунду и глупости общества потребления и распределить правильно свои собственные приоритеты.

Но больше всего тем посвящены красоте, которую нижегородцам удалось вырастить на своих дачах: «Фотохвасты. Лето 2018 г. Королева сада — Розы», «Давайте похвастаемся пионами», «Июньские фотохвасты». Тут слова бесполезны, просто любуйтесь.