В Северном Тушине проведут экологический праздник «День птенца»

В районе Северное Тушино в пятницу, 13 июля, пройдет ежегодный экологический праздник «День птенца». Мероприятие состоится в Алешкинском лесу. Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

— Участников мероприятия ждут творческие мастер-классы, тематические викторины, на которых можно будет не только проверить свои знания о птицах парка «Тушинский», но и узнать больше о построении гнезд, слетках и правилах поведения на природе. Приглашаем детей от пяти лет и их родителей, — рассказали в пресс-службе учреждения.

Начало в 11.00, вход свободный.