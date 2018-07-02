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В Северном Тушине проведут экологический праздник «День птенца»
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В Северном Тушине проведут экологический праздник «День птенца» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В районе Северное Тушино в пятницу, 13 июля, пройдет ежегодный экологический праздник «День птенца». Мероприятие состоится в Алешкинском лесу. Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
— Участников мероприятия ждут творческие мастер-классы, тематические викторины, на которых можно будет не только проверить свои знания о птицах парка «Тушинский», но и узнать больше о построении гнезд, слетках и правилах поведения на природе. Приглашаем детей от пяти лет и их родителей, — рассказали в пресс-службе учреждения.
Начало в 11.00, вход свободный.
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