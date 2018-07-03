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В Новокуйбышевске трехлетняя девочка утонула, упав с понтона
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В Новокуйбышевске трехлетняя девочка утонула, упав с понтона 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: progorodsamara.ru
По предварительным данным, трехлетняя девочка и ее старшая сестра, которой около 10 лет, вышли из дома в п. Гранный, чтобы погулять с собакой. Берег волжской протоки в том месте находится буквально через дорогу от жилых домов.
Сестры подошли к берегу и младшая из них зашла на понтон для лодок, откуда упала в воду. Ее сестра побежала звать людей на помощь. Неподалеку она увидела двух парней, которые вытащили малышку на берег. Они попытались оказать девочке помощь, но вернуть ее к жизни не удалось.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
По предварительным данным, девочки находились в п. Гранный в гостях.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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