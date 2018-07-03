В Новокуйбышевске трехлетняя девочка утонула, упав с понтона

По предварительным данным, трехлетняя девочка и ее старшая сестра, которой около 10 лет, вышли из дома в п. Гранный, чтобы погулять с собакой. Берег волжской протоки в том месте находится буквально через дорогу от жилых домов.

Сестры подошли к берегу и младшая из них зашла на понтон для лодок, откуда упала в воду. Ее сестра побежала звать людей на помощь. Неподалеку она увидела двух парней, которые вытащили малышку на берег. Они попытались оказать девочке помощь, но вернуть ее к жизни не удалось.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

По предварительным данным, девочки находились в п. Гранный в гостях.