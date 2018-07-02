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В Батумском дельфинарии две самки произвели на свет потомство
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В Батумском дельфинарии две самки произвели на свет потомство 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 2 июл — РИА Новости. Последние две недели оказались очень плодотворными для дельфинария черноморского курортного города Батуми — две самки произвели на свет потомство, сообщает Sputnik Грузия.
Мамой первого дельфиненка, который родился 20 июня, стала Флипер. Роды прошли быстро, семья чувствует себя хорошо. Мама учит малыша плавать и глубоко нырять, говорится в сообщении на сайте дельфинария.
Детеныш дельфина по имени Цици появился на свет 1 июля. Его рождение тренеру Анне Чулковой удалось записать на видео.
"Мы ждали что маленький родится со дня на день, поэтому беременная Цици находилась под 24-х часовым наблюдением. Мы ждали, и поэтому у меня всегда был при себе телефон. Роды продолжались более часа. Я увидела, как Цици выгнулась несколько раз, и поняла, что у нее начались роды. Эти кадры я сняла в 09:40. Когда я увидела малыша, не смогла сдержать слез радости", — сказала Чулкова.
У посетителей уже есть возможность увидеть малышей и их мам.
Специалисты дельфинария заподозрили беременность обеих самок 11 месяцев назад. Предположения подтвердила плановая эхоскопия.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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