В Батумском дельфинарии две самки произвели на свет потомство

ТБИЛИСИ, 2 июл — РИА Новости . Последние две недели оказались очень плодотворными для дельфинария черноморского курортного города Батуми — две самки произвели на свет потомство, сообщает Sputnik Грузия.

Мамой первого дельфиненка, который родился 20 июня, стала Флипер. Роды прошли быстро, семья чувствует себя хорошо. Мама учит малыша плавать и глубоко нырять, говорится в сообщении на сайте дельфинария.

Детеныш дельфина по имени Цици появился на свет 1 июля. Его рождение тренеру Анне Чулковой удалось записать на видео.

"Мы ждали что маленький родится со дня на день, поэтому беременная Цици находилась под 24-х часовым наблюдением. Мы ждали, и поэтому у меня всегда был при себе телефон. Роды продолжались более часа. Я увидела, как Цици выгнулась несколько раз, и поняла, что у нее начались роды. Эти кадры я сняла в 09:40. Когда я увидела малыша, не смогла сдержать слез радости", — сказала Чулкова.

У посетителей уже есть возможность увидеть малышей и их мам.

Специалисты дельфинария заподозрили беременность обеих самок 11 месяцев назад. Предположения подтвердила плановая эхоскопия.

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