«Пузыри» при поклейке обоев — устранение и профилактика

Оклеивание стен обоями — важный этап ремонта. От качества проведенных работ будет зависеть впечатление от обновленной квартиры в целом. Можно сделать идеально ровным пол, выровнять и побелить потолок, украсить интерьер разнообразными арками, нишами и иными интересными элементами — но при этом допустить ошибки в технологии оклеивания, и, тем самым, полностью испортить внешний вид жилища. Речь идет не только о вертикальном расположении полотен на стенах, аккуратных и незаметных стыках всех полотен, отсутствии клеевых пятен на лицевой их стороне, но и о том, что после оклеивания на поверхности могут появиться вздутия — сразу после окончания работ или спустя некоторое время.

Скопления воздуха между стеной и обоями, так называемые «пузыри», вовсе не безобидны. Помимо внешней своей непривлекательности, они могут привести к еще большему расслоению материала, а также к появлению и дальнейшему размножению насекомых.

Причин образования пузырей может быть несколько:

— клей, не соответствующий по своей плотности типу выбранных обоев;

— клей с истекшим сроком годности (или просто некачественный);

— несоблюдение технологии в процессе изготовления клеевого раствора;

— чрезмерно интенсивное нанесение раствора на стены или обои;

— неравномерное распределение клеевого состава по поверхности;

— сквозняки, «гуляющие» по квартире во время процесса оклеивания.

В некоторых ситуациях, когда таких вздутий оказывается слишком много, и они имеют весьма внушительные размеры, приходится снимать отделку полностью и делать работу заново. Однако в большинстве случаев столь кардинальных мер можно их бежать.

Существует несколько путей решений данной проблемы:

1. Быстрое реагирование: удаление излишков клея или воздушных пузырей

Как только обнаружились недочеты, надо сразу же принимать меры по их устранению. Не стоит упускать время и дожидаться полного высыхания клея; действовать следует в день нанесения обоев на плоскость.

Пока клей не успел застыть окончательно, нужно взять необходимый инструмент и плавными и аккуратными движениями «согнать» его избыток к краю полотна. То же касается и воздушных пузырей: их «выдавливают» из середины к самому краю. После этого поверхность обоев осторожно разглаживается сухой тряпкой.

Если нанесенные на стену обои — флизелиновые, то данная процедура выполняется при помощи резинового валика. Для бумажных полотен подойдет мягкая сухая ветошь, а для виниловых следует применить пластиковый шпатель или щетку.

В случае, когда скопление воздуха под обоями совсем небольшое, почти незаметное, можно не предпринимать никаких мер: при высыхании они дают некоторую усадку, и незначительные неровности «уходят» сами собой.

2. Удаление пузырей при помощи медицинского шприца

Бывает так, что вздутия на обоях обнаруживаются (или образуются) уже после того, как клей полностью высох. Если они имеют небольшой размер, то при помощи обычного медицинского шприца с иголкой ситуацию можно исправить.

Сначала нужно будет либо проколоть проблемное место по центру иглой, либо сделать маленький надрез тонким острым лезвием, а затем полностью выпустить из него воздух — так, чтобы полотно натянулось.

В образовавшееся отверстие следует ввести шприц с насаженной на него иглой, наполненный клеевым раствором, и выдавить его содержимое внутрь. Мягкой тряпкой или пластиковым шпателем (в зависимости от типа обоев) нужно разгладить обои, распределяя таким образом клей внутри полого пространства. Движения должны идти от краев к центру. Излишки клея сразу снимаются поролоновой губкой.

Не рекомендуется делать большой разрез поперек или вдоль пузыря, так как у каждого типа обоев имеются свои особенности, и далеко не всегда получится аккуратно соединить края полотна так, чтобы не нарушить его эстетичность.

3. Ликвидация пузырей с применением утюга

Данный способ имеет ряд ограничений:

— подходит не всем видам обоев, поэтому лучше провести эксперимент на каком-либо имеющемся остатке;

— осуществляется он только в том случае, когда клей еще не высох.

На месте образования вздутия делается маленький разрез. Затем берется обычный утюг, несильно нагревается. Проблемное место проглаживается через несколько слоев ткани.

Однако самым лучшим способом борьбы с пузырями, появляющимися при поклейке обоев, остаются превентивные меры. Достаточно придерживаться нескольких простых правил:

— оклеиваемая поверхность должна пройти тщательную подготовку, а именно: все дефекты должны быть устранены, трещины и неровности — нивелированы, плоскость выровнена;

— клей обязан соответствовать по своей плотности типу обоев;

— температура в помещении во время наклеивания обоев не должна превышать 23 градусов, иначе состав высохнет слишком быстро;

— следует избегать сквозняков во время проведения работ;

— клеевой состав изготавливается строго в соответствии с инструкцией;

— по поверхностям клей распределяется равномерно, без пропусков;

— очень важно соблюдать правильную технику наклеивания обоев: полотно разглаживается движениями сверху вниз и от центра к краям. Излишки клея выдавливаются и устраняются при помощи сухой губки или ветоши.